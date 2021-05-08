E-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşlar, polislerin kimliğine ulaşabilecek
E-Devlet'te vatandaşlar artık bölgede görev yapan polis memurlarının kimlik bilgilerine ulaşabilecek.
|08 Mayıs 2021 11:56
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E-Devlet'e getirilen yeni bir özellik ile yurttaşlar, ikamet ettikleri bölgede görev yapan polis memurlarının bilgilerine sistem üzerinden ulaşabilecek.
E-Devlet Kapısı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kayıtlı adresinizin olduğu bölgede görev yapan polis memurlarının kimlik bilgilerine e-Devlet Kapısı üzerinden erişebilirsiniz" dedi.
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