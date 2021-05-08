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Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz'de 4 ilde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.
 08 Mayıs 2021 12:17
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Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde görülecek sağanağın kuzeybatıdan kuvvetli rüzgarla Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde etkili olmasının beklendiği vurgulandı.

Kuvvetli yağışların saat 21.00'e kadar etkisini sürdüreceğine dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlardan sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli ve duyarlı olmaları istendi.
Anadolu Ajansı
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