Nisan ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 10 Mayıs'ta yapılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 10 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.
|08 Mayıs 2021 12:49
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Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:
"Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 10 Mayıs'ta yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler."
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