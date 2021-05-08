Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Geri manevra yapan çöp kamyonunun çarptığı 83 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Karabağlar ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kişi yaşamını yitirdi.
|08 Mayıs 2021 13:13
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Fırınlara giderek, kendisini polis olarak tanıtan şüpheli yakalandı
08 Mayıs 2021 13:47
|Aydın'da beton çukura düşen kişi hayatını kaybetti
08 Mayıs 2021 12:52
|Mersin'de karısını bıçaklayarak öldürüp kaçan zanlı yakalandı
08 Mayıs 2021 12:18
|Definecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 7'si tutuklandı
08 Mayıs 2021 12:15
|Kayıp başvurusunda bulunulmuştu, su kuyusunda öldürülmüş olarak bulundu
08 Mayıs 2021 12:12
|Alparslan Kuytul serbest bırakıldı
08 Mayıs 2021 11:00
|11 aracın karıştığı akılalmaz kaza kamerada: 4 yaralı
08 Mayıs 2021 10:47
|Malatya'yı sarsan tecavüz iddiası! CHP inceleme başlattı
08 Mayıs 2021 09:52
|Adına eskort sitesi açtı, şikayet etti serbest kaldı
08 Mayıs 2021 09:18
|Faciaya ramak kala: Geri manevra yapmak isteyen yolcu otobüsü şarampolde asılı kaldı
08 Mayıs 2021 08:00