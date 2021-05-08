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Uyuşmazlıkların çözümünde uzman arabulucular görev yapacak

Hukuki uyuşmazlıkların dostane şekilde çözülmesine olanak tanıyan arabuluculuk uygulamasında, uyuşmazlıkların konusuna göre uzmanlaşmış arabulucular görevlendirilecek.
 08 Mayıs 2021 13:14
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Uyuşmazlıkların çözümünde uzman arabulucular görev yapacak

Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden çözümünü sağlayan arabuluculuk uygulamasında yeni dönem başlıyor.

Bu kapsamda, 10 Mayıs'tan itibaren dava şartı arabuluculukta yapılacak başvurulara, uyuşmazlığın konusuna göre "uzman arabuluculuk uygulaması" getirilecek.

Arabuluculuk büroları, ticaret ve tüketici hukuku genel uzmanlık alanları ile banka ve finans, fikri mülkiyet, enerji ve maden, sağlık, spor ve inşaat hukuku alanlarındaki uyuşmazlıklarda, gerekli eğitimleri almış uzman arabulucuları görevlendirecek.

Böylece inşaat hukuku alanındaki bir hukuki uyuşmazlık, artık inşaat sektörünün dinamikleri, işleyişi ve sorunlarını bilen ve bu alanda uzmanlık eğitimi almış arabulucu eşliğinde sonuçlandırılacak.

Ayrıca uyuşmazlık konusuyla ilgili önerileri, bu alanda uzmanlık eğitimi alan, özel bilgi ve donanıma sahip arabulucular verecek.

Yeni uygulamanın, faaliyete geçmesiyle, taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlıkların çözümü daha da kolaylaşacak.

Arabuluculuk Kanunu, arabulucuların farklı hukuki alanlarda uzmanlaşmasına da imkan sağlıyor. Ayrıca Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı'nda da uzman arabuluculuğun güçlendirilmesi ve arabulucuların ihtisaslaşmasına vurgu yapılıyor.
Anadolu Ajansı
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