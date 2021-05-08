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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı

"Yegane çözüm, tüm Müslümanların bir araya gelerek en güçlü şekilde Kudüs'e sahip çıkması, zulme ve işgale engel olmasıdır. Zira Mescid-i Aksa'ya saldıran zalimler, ümmetin dağınıklığından cesaret almaktadır"- "Yeryüzündeki bütün Müslümanlar olarak, ümmet bilinciyle iman kardeşliğimizi pekiştirelim. Beraberliğimizi zedeleyen ve gücümüzü zayıflatan fitnelere fırsat vermeyelim. Coğrafyamızı kan ve gözyaşı diyarına çeviren zalimlere engel olalım"
 08 Mayıs 2021 13:16
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in, Mescid-i Aksa'daki saldırılarına tepki göstererek, "Yegane çözüm, tüm Müslümanların bir araya gelerek en güçlü şekilde Kudüs'e sahip çıkması, zulme ve işgale engel olmasıdır. Zira Mescid-i Aksa'ya saldıran zalimler, ümmetin dağınıklığından cesaret almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Rahmeti, mağfireti ve bereketi ile hayatımızı kuşatan mübarek ramazanın son günlerinde Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevinci ve heyecanını yaşıyoruz. Bizleri böylesi bereketli ve huzurlu bir geceye bir kez daha kavuşturan yüce Rabb'imize sonsuz hamd-ü senalar olsun." ifadelerine yer verdi.

Kadir Gecesi'nin, hakkı batıldan, hayrı şerden, helali haramdan, tevhidi şirkten, imanı küfürden ve iyiyi kötüden ayıran hidayet, rahmet ve hikmet yüklü Kuran-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, Allah'ın rahmet ve merhametiyle yeryüzünü kuşattığı gece olduğunu hatırlatan Erbaş, şöyle devam etti:

"Bu gece, af ve mağfiret gecesidir. Meleklerin dünyaya indiği ve tan yeri ağarıncaya kadar yeryüzünün esenlikle dolduğu bir huzur iklimidir. Bunun için sevgili Peygamberimiz 'Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır.' buyurmuştur. Ve bu geceye erişenlere, 'Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.' diye dua etmelerini tavsiye etmiştir. O halde bu gece, samimi tövbelerimizle Rabb'imize yönelerek gaflet içerisinde geçirdiğimiz günlerimiz için istiğfar edelim.

Bu sekinet vaktini fırsat bilerek ihmal etiğimiz kulluk, ibadet ve taatlerimizden dolayı Rabb'imizden af dileyelim. Dualarımız ve niyazlarımızla daha güzel bir istikbal inşa etmenin azmini kuşanalım. Kendimiz, ailemiz, milletimiz ve insanlık için salih amellerimizi çoğaltmanın sözünü verelim. İnsanlığın selameti, iyiliği ve hayrı için neler yapabileceğimizi gözden geçirelim. Muhtaçların, yetimlerin, kimsesizlerin, fakir fukaranın, garip gurebanın maddi ve manevi yardımlarına koşalım. Dünyanın geçici heveslerinden ve sonu gelmez emellerinden sıyrılarak bu geceyi istikametimize ve manevi dirilişimize vesile kılalım."

- İsrail'in, Mescid-i Aksa'daki saldırıları

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Üzülerek ifade etmeliyim ki mübarek Kadir Gecesi'nin hemen öncesinde, insanlığın kadim şehri, selam yurdu ve İslam'ın ilk kıblesi Kudüs, barbarca bir işgale maruz kalmıştır. İnsanlığı, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan gözü dönmüş, azgın bir topluluk Mescid-i Aksa'da Müslümanlara saldırmış, Ramazan Bayramı'nın arifesinde, bütün dünyanın gözü önünde hunharca vahşet uygulamıştır." ifadelerini kullandı.

İşgalcilerin, sistematik zulüm politikalarıyla Filistinlilerin evlerini zorla boşaltarak yerlerine işgalcileri yerleştirdiğini hatırlatan Erbaş, "Bu noktada yegane çözüm, tüm Müslümanların bir araya gelerek en güçlü şekilde Kudüs'e sahip çıkması, zulme ve işgale engel olmasıdır. Zira Mescid-i Aksa'ya saldıran zalimler, ümmetin dağınıklığından cesaret almaktadır. Dolayısıyla yeryüzündeki bütün Müslümanlar olarak ümmet bilinciyle iman kardeşliğimizi pekiştirelim. Beraberliğimizi zedeleyen ve gücümüzü zayıflatan fitnelere fırsat vermeyelim. Coğrafyamızı kan ve gözyaşı diyarına çeviren zalimlere engel olalım." açıklamasında bulundu.

Hiçbir zorbalığın Filistin'in, Gazze'nin ve Mescid-i Aksa'nın özgür geleceğine engel olamayacağını vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Allah'ın çevresini mübarek kıldığı bir şehri, hiçbir zalim güç kirletemeyecektir. Bütün zalimler kendi yaktıkları ateşin kurbanı olmuştur ve tarih, nice zalim ve zorbanın helak oluşuna şahittir. İnanıyorum ki Mescid-i Aksa özgürlüğüne kavuşacak, Kudüs yeniden barışın şehri olacaktır. Ama Kudüs'ün izzeti çiğnenirken, masum insanların hayatına, inanç ve düşünce özgürlüğüne insafsızca müdahale edilirken, vahiyle kutsanan şehir tahrip edilirken duyarsız kalanlar, insanlık vicdanında mahkum, tarihin ve geleceğin önünde mahcup, alemlerin Rabb'inin huzurunda rezil ve rüsva olacaklardır.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Tuttuğumuz oruçlarımızın ve yaptığımız ibadetlerimizin kabul edilmesi temennisiyle bu gecede yapılan dua ve yakarışların, toplumsal birlikteliğimizin güçlenmesine, İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını yüce Mevla'mızdan niyaz ediyorum. Bu vesileyle, Allah'ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı Kadir Gecesi'nde kalplerimizi ve dualarımızı Filistin için de birleştirmemizi istirham ediyor, yüce Rabb'imden, inayetini bizlerden esirgememesini niyaz ediyorum."
Anadolu Ajansı
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