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Sağlık-Sen: 'Yapılan adaletsizliklere bu sefer geçit verilmemelidir'

Sağlık çalışanlarına, 1 Nisan 2021'den geçerli 4 aylık ek ödeme yapılacağı Resmi Gazete'de yayınlandı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş resmi gazetede yayınlanan yönetmenliği ilişkin, "Kapsam ve oranının Bakanlık tarafından belirleneceği belirtilen ek ödemeden beklentimiz, bundan önceki uygulamalarda yapılan adaletsizliklere bu sefer geçit verilmemesidir." ifadelerinde bulundu.
 08 Mayıs 2021 13:48
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Sağlık-Sen: 'Yapılan adaletsizliklere bu sefer geçit verilmemelidir'

Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde görevli personeline, 1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi. Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılabilmesine yönelik bir önceki karar, Kasım ve Aralık 2020 ayları için alınmış ve yürürlüğe girmişti.

Sağlık Bakanlığı personeline 4 ay süreyle ek ödeme

Sağlık çalışanlarına, yönelik resmi gazetede yayınlanan yönetmenliği ilişkin, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş açıklamalarda bulundu:

Sağlık çalışanlarına, 1 Nisan 2021'den geçerli 4 aylık ek ödeme yapılacağı Resmi Gazete'de yayınlandı. Kapsam ve oranının Bakanlık tarafından belirleneceği belirtilen ek ödemeden beklentimiz, bundan önceki uygulamalarda yapılan adaletsizliklere bu sefer geçit verilmemesidir. Yönetmelikte yer alan "tavan ek ödeme tutarını geçemez" ibaresi, tavana takılan yardımcı hizmetler ve 4cb kadrosunda çalışanlara HİÇ ödeme olmayacağını, tavanı düşük olan genel idari hizmetler ile yeni başlayanlara ise ÇOK AZ ödeme yapılacağını peşinen göstermektedir. Demek ki bundan önceki uygulamalardan hiç ders alınmamış. Sahadan yükselen haklı tepkilere kulak tıkanmış. Bu yasa değişmediği sürece yapılan düzenlemelerin sahada adaleti tesis etmeyeceği hala görülememiş. Pandemi sürecinde adalet tesis edilmeyecekse ne zaman tesis edilecek!

Öncelikli olarak bu ödeme; 2021'in ilk üç ayını da kapsamalıydı. 4 ay ile sınırlı kalmayıp pandemi boyunca olmalıydı. Üniversite hastaneleri, ASM'ler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında aynı mücadeleyi veren sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını da kapsamalıydı.

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının en önemli sorunu ücretlerdeki adaletsizliktir. Pandeminin toplum ve devlet nezdinde yarattığı tahribat neyse, döner sermayeye bağlı ödeme sisteminin sağlık çalışanları nezdinde oluşturduğu tahribat da aynı oranda yıkıcıdır.Sağlık çalışanlarının döner sermaye gelirleri yıllar içinde reel olarak azalarak sıfırlanmıştır. Eğitimleri ve görevleri aynı olan sağlık çalışanlarının hastaneden hastaneye, ilden ile farklılık gösteren gelirlerini standardize ederek yükseltecek yeni bir model acil ihtiyaçtır.

Defaatle dile getirerek her platformda mücadelesini verdiğimiz döner sermaye probleminin bir an önce çözülmesini ve bu konuda somut adımlar atılmasını istiyoruz.SaglikSen olarak bu konudaki duruşumuzdan, talebimizden ve kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz...
Memurlar.Net
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