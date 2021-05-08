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'Mısır ile olan kardeşliğimizin yeniden üst seviyelere geleceğine inanıyorum'

Akar: Mısır ile olan kardeşliğimizin, dostluğumuzun yeniden çok üst seviyelere geleceğine bütün kalbimle inanıyorum
 08 Mayıs 2021 14:01
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'Mısır ile olan kardeşliğimizin yeniden üst seviyelere geleceğine inanıyorum'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğunu belirterek "Birtakım sebeplerden dolayı ilişkilerimizde duraklama olmuş olabilir fakat bunun kısa sürede geçeceğine ve Mısır ile olan kardeşliğimizin, dostluğumuzun yeniden çok üst seviyelere geleceğine bütün kalbimle inanıyorum" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Özel Kuvvetler Komutanlığını ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Akar, yürütülen faaliyetler hakkında Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'dan bilgi aldı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre daha sonra iftar için bordo berelilerle bir araya gelen Akar, yemeğin ardından yaptığı konuşmada, bordo berelilerle iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yoğun bir dönemden geçtiğini belirten Akar, 24 Temmuz 2015'te İkiyaka Dağlarında başlayan ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonların 6 yıldır artan şiddet ve tempoda devam ettiğini bildirdi.

Akar, TSK'nın, tüm terör örgütlerinin yanı sıra her türlü tehdit ve tehlike karşısında ülkenin birlik ve bütünlüğü için yapılması gereken her şeyi yaptığını ve yapmaya da devam ettiğini kaydetti. Bu mücadelenin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden Akar, bundan kimsenin şüphesinin olmamasını istedi.

Avaşin-Basyan ve Metina'da 23 Nisan'dan itibaren Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarının başlatıldığını anımsatan Akar,

"Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde 1 Ocak 2021'den itibaren toplam 988 terörist etkisiz hale getirilmiş bulunuyor. Bu bizim için hiçbir şekilde durmak, yavaşlamak manasında değil. Yapılan çalışmaların özü ve özeti. Bu, devam edecek"

diye konuştu.

Akar, Türkiye'nin bir yandan Irak ve Suriye'nin kuzeyinde mücadelesini sürdürürken, diğer yandan Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta hem kendisinin hem de Kuzey Kıbrıs'ın hakkını korumak için gece gündüz mücadele ettiğini belirtti. Yunanistan ile sorunların çözümü konusunda diyalog yolunu işaret eden ve bunun dışında bir yol tanımadıklarını vurgulayan Akar, buna karşın Yunanistan'ın tahrik edici ve provokatif eylemlerle gerilimi artırdığını dile getirdi.

Bu tavrın yanlış olduğunu anlatan Akar, Yunanistan'ın bu şekilde bir yere varamayacağını anlamasının gerektiğini ifade etti. Yunanistan ile önce istişari daha sonra ayrıştırma görüşmelerinin başladığını hatırlatan Akar, Türkiye'de güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesinde toplantı yapılmasını beklediklerini söyledi.

'Libya'daki çalışmalarımız ilk günkü heyecan ve canlılıkla devam ediyor'

Libya ile Türkiye arasındaki ilişkinin 500 yıl öncesine dayandığını dile getiren Akar, Libya'nın haklı davasında kendilerine destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Akar, Türkiye ile Libya arasında geçmişte varılan mutabakatlara değinerek başta Yunanistan olmak üzere çeşitli ülkelerin, bu anlaşmalarla ilgili mevcut Libya hükümetine karşı birtakım kışkırtma girişimlerinde bulunduğunu söyledi.

Hafta başında Libya'da toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Akar, daha önce anlaşılan bütün konularda her iki ülkenin de mutabık olduğunu ve Türkiye'nin Libya'daki çalışmalarının ilk günkü heyecan ve canlılıkla devam ettiğine işaret etti.

'Mısır ile ilişkilerimizin gelişmekte olduğunu görüyoruz'

Türkiye'nin bütün komşularıyla iyi ilişkilerini geliştirme gayretinde olduğuna dikkati çeken Akar, konuşmasına şöyle devam etti:

  • "Mısır ile ilişkilerimizin gelişmekte olduğunu görüyoruz. Bu dosta güven, sevinç veriyor, bazılarını da korkutuyor ve yıldırıyor. Mısır halkıyla bizim dostluğumuz, kardeşliğimiz, ortak değerlerimiz, çalışmalarımız var. Biz birbirimizden ayrılamayız. Birtakım sebeplerden dolayı ilişkilerimizde duraklama olmuş olabilir fakat bunun kısa bir sürede geçeceğine ve Mısır ile olan kardeşliğimizin, dostluğumuzun yeniden çok üst seviyelere geleceğine bütün kalbimle inanıyorum. Önümüzdeki dönem bunu göreceğiz. Bunun Türkiye, Libya, Mısır için son derece yararlı, faydalı ve gerekli olduğunu hep beraber yaşayacağız."
İhlas Haber Ajansı
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