Kaymakam yaşlı pazarcının tüm yumurtalarını aldı
Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, pazar yerinde denetimde bulundu. Nusaybin Kaymakamı Yalçın, yaşlı pazarcının tüm yumurtalarını aldı
|08 Mayıs 2021 14:06
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Koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı pazar yerinde İlçe Emniyet Müdürü Salman Çelik ile denetimde bulunan Yalçın, denetimler sırasında köy yumurtalarını satan yaşlı bir pazarcıyı gördü.
Tüm yumurtaları alan Yalçın, yaşlı adamı evine gönderdi.
Yalçın, pazara gelen vatandaşlarla sohbet etti.
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