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Erdoğan: Normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81 ilden 560 gençle video konferans yöntemiyle görüşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal yaşamla ilgili olarak bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum" dedi.
 08 Mayıs 2021 14:13
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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sosyal yaşamla ilgili olarak bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum.

Şimdiden Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının ardından gençlerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler bu ülkenin 2053 vizyonunu hayata geçirecek kuşaklarısınız. İlim, irfan ve hikmet sahibi olmanızı istiyorum. Bunlar olduğu zaman o gençliği kimse yıkamaz" dedi.

Pandemi sebebiyle okullarımızdan uzak kaldık, okullarımızı çok özledik. Okullarımız açılacak mı?

Sevgili umut, inşallah 17 Mayıs itibariyle başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Vefat sayısında ciddi manada düşüş var. Sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz.

Derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarımıza kavuşmaktır.

'Nerede o eski Ramazanlar' dediğiniz oluyor mu?

Şu anda programda anlatamayacağımız o kadar güzellikler vardı ki, onu artık bugüne vurmak çok da kolay değil. İftar saatine doğru fırına koşup ekmek hamuru alıp anacığıma yetiştirdiğim günleri hatırlıyorum. Şimdi siz de tabi iştahlandınız. Bizim yaşımızdaki insanlar için elbette eski günleri özlemle yad etmek gayet normaldir ama her dönemin kendine göre güzellikleri olduğunu da unutmayın.

Sizce sizi en Kasımpaşalı yapan özelliğiniz nedir?

Mert, öncelikle Kasımpaşa İstanbul'un en zengin kültüre sahip semtlerinden biridir. Böyle bir semtte doğup büyümüş olmayı kendime lütuf olarak görüyorum. Böyle zenginlik içinde yetişmiş olmamın çok büyük faydalarını gördüm. O aldığım kültür bana baş eğdirmedi. Mert olmaktan asla taviz vermedim. Hep dik durduk, dikleşmedik. Kasımpaşa'nın bütün o geçmişteki büyüklerime, irfan idrak sahibi büyüklerime çok çok teşekkür ediyorum.

Sizi 18 yaşından beri siyasette bulunduran ve girdiği her seçimi kazandıran motivasyon nedir?

Eğlence için girmedik, bir dava uğruna girdik. Biz bu millete hizmet etmeye geldik. Dünya 5'ten büyüktür. Nerede? BM Genel Kurulu'nda. Bunu bugün söylüyoruz, yarın da söyleyeceğiz. BM'de daimi üye sayılarının tamamı, hepsi 20 tane. Burada bütün ülkeler daimi ülke olabilmeli. Bunu biz her gittiğimiz ülkeye anlatıyoruz.

Yoğun temponuzda çocuklarınız ve torunlarınızla ilişkileriniz nasıl etkileniyor?

Belki yanlış yaptım ama sonra düşünüyorum ki biz çalışmazsak o çalışmazsa kim çalışacak? 18 senede öyle çalışıyoruz ki İstanbul-İzmir arasını 3 saat 15 dakikaya düşürdük. Sorumluluklarımı yerine getirmek için koştururken çocuklarıma yeteri kadar vakit ayıramamak elbette büyük bir yaramdır. Torunlarımla hala arzu ettiğim kadar vakit geçiremiyorum.

Biz gençleri milli teknoloji hamlesinde daha neler bekliyor?

Biz bir zamanlar toplu iğneyi dahi üretemiyorduk. Biz milli savunmada yüzde 20 yerli, bunun dışında tamamen ithal kullanım yapıyorduk. Şimdi yüzde 20'den yüzde 76'ya çıkardık. Nereden nereye? ABD'ye gittim ve ABD'de ABD Başkanı Bush'tan ben bu dronelarla ve İHA'larla ilgili 'Bize İHA vermeyecek misiniz?' dedim. Hemen o zamanki Dışişleri Bakanını yanına çağırdı ve neden böyle yapıyorsunuz dedi. Bundan böyle kesinlikle Türkiye'ye İHA vereceksiniz ve 24 saatliğine bize İHA'lardan veriyorlardı. Terörle mücadele edeceksin. Neyle? İHA'yla. İHA sadece koordinat belirliyor. Daha sonra ne oldu? Daha sonra Bayraktarlar İHA'yı da yaptı SİHA'yı da şimdi de AKINCI'yı yaptı. Geldiğimiz yer elbette çok önemli ama henüz hedeflerimizin gerisindeyiz. Artık biz SİHA'larımız tüm mühimmatını da Türkiye'de yapıyoruz. Yani bombalarını da biz üretiyoruz.

Teröristlerin inlerine girdik ve giriyoruz.

2002 öncesi zorlukları bilmeyen biz gençlere o günleri anlamamız için ne söylersiniz?

Bizim millet olarak aynı hatalara düşmememiz gerekiyor. Gençlerimiz bizzat tecrübe etmedikleri için bu mukayeseleri yapmakta zorlanıyor. Geçmişimizi çok iyi öğrenmeliyiz. Yıkmak kolay yapmak zor. Siz yıkanlardan değil yapanlardan olacaksınız.

Hayvan haklarının bu kadar gündemde olduğu dönemde Adalar'daki 978 ata ne olduğunu merak ediyorum...

Bu konuda eski büyükşehir belediye başkanlarımız çeşitli çalışmalar yapmışlardı ancak bu hazırlıklar uygulanamadan İBB yönetimi değişti. Hayvan hakları konusunda ortalığı tozu dumana katanların bu konuda sesini çıkarmaması da ayrı bir ikiyüzlülüktür. Bize haber geldi, İçişleri Bakanım beni aradı. Ben dedim ki ne gerekiyorsa yapalım. İstanbul'un atlarına dahi sahip çıkıp hesabını veremeyenlerin diğer konularda ne yaptıklarını düşünmek bile istemiyoruz. Günü geldiğinde bunların hesabı sandıkta sorulacaktır.

Transkript belgesinin ücretsiz ve çift dilli olmasını istiyoruz. Bu konuda bir gelişme var mı?

YÖK de üniversitelerimiz de koordinasyonu sağlayarak hazırlıklarını tamamladı. Buradan müjdeyi vermek istiyorum Artık gençlerimiz transkript belgelerini istedikleri yerden çift dilli olarak herhangi bir ücret ödemeden alabilecekler.

Zorunlu olarak aldığımız kısıtlama tedbirlerinden olumsuz etkilenen vatandaşlar olduğunu biliyoruz. Salgın döneminde 61 milyar liralık bir meblağı karşılıksız olarak ihtiyaç sahibi insanımıza dağıttık.
Memurlar.Net
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