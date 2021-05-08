1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çeltik fark ödemesi iyi tarım uygulamaları desteklerinde başvuru süresi uzatıldı

Çeltik fark ödemesi ile organik ve iyi tarım uygulamaları desteklerine ilişkin son başvuru tarihlerinde uzatmaya gidildi.
 08 Mayıs 2021 14:30
+Aa- Yazdır
Çeltik fark ödemesi iyi tarım uygulamaları desteklerinde başvuru süresi uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Toprak Mahsulleri Ofisinin çeltik alımına temmuz sonuna kadar devam etme kararı üzerine, çeltik fark ödemesi başvuru süresi için belgelerin teslim tarihi de 30 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle çiftçilerden gelen talep ve saha denetimi ile kontrollerde aksaklık yaşanmaması için organik tarım ve iyi tarım uygulamaları desteklerinde son başvuru tarihi 28 Mayıs oldu.

Söz konusu tebliğ, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı
08 Mayıs 2021 13:16		 Uyuşmazlıkların çözümünde uzman arabulucular görev yapacak
08 Mayıs 2021 13:14
Bakanlık, hidroksiklorokin ilacını korona tedavisinde durdurdu
08 Mayıs 2021 12:30		 E-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşlar, polislerin kimliğine ulaşabilecek
08 Mayıs 2021 11:56
Sağlık çalışanları: Şehir hastanelerinde kreşler olmalı
08 Mayıs 2021 11:44		 Pazar yeri esnafı bugün tezgahları açtı
08 Mayıs 2021 10:57
61 ova 'büyük ova koruma alanı' olarak belirlendi
08 Mayıs 2021 10:54		 Türkiye'nin yeni bilgi yarışması 'TRT Bil Bakalım' zirveye yerleşti
08 Mayıs 2021 10:35
Van'da kaçak inci kefali avlayanlara 15 bin lira ceza kesildi
08 Mayıs 2021 10:29		 Gazeteci Zeyrek: Okullar bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak
08 Mayıs 2021 10:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:32 - ASELSAN ihracatta hedefi 12'den vurdu15:30 - İstanbul'da trafikte alınan önlemler meyvesini veriyor15:26 - 'Bin aydan daha hayırlı' Kadir Gecesi bugün idrak edilecek15:25 - Sağlıkçılar, evlatlarına sarılamamanın burukluğunu yaşıyor15:20 - İBB'de üst düzey atama15:18 - Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
15:14 - Polisle vatandaş arasında cami gerginliği15:06 - Optimar'ın genel seçim anketi açıklandı15:02 - Kahramanmaraş'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti15:00 - Emeklilik için önce işten ayrılma zorunluluğu var mıdır?14:53 - Fatma Şahin anneler için şiir okurken gözyaşlarını tutamadı14:36 - Kaza yapan eşinin yanına gidince 'nişanlı' olduğunu öğrendi
14:34 - Bahçeli: İsrail terör devletidir14:30 - Çeltik fark ödemesi iyi tarım uygulamaları desteklerinde başvuru süresi uzatıldı14:13 - Erdoğan: Normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın14:09 - '17 Mayıs'ta eskiye dönersek, vakaların yeniden arttığını göreceğiz'14:06 - Kaymakam yaşlı pazarcının tüm yumurtalarını aldı
14:01 - 'Mısır ile olan kardeşliğimizin yeniden üst seviyelere geleceğine inanıyorum'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
Kısıtlamada en kritik gün geldi, yeni yasaklar devreye alınıyor
Sağlık Bakanlığı personeline 4 ay süreyle ek ödeme
Gazeteci Zeyrek: Okullar bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak
Kaza yapan eşinin yanına gidince 'nişanlı' olduğunu öğrendi
E-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşlar, polislerin kimliğine ulaşabilecek
Bakanlık, hidroksiklorokin ilacını korona tedavisinde durdurdu
Erdoğan: Normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın
Trabzon İdare mahkemesi kararını değerlendiriyoruz: Öğrenci derse gelmezse öğretmen ek ders ücreti alabilir mi?
Lille Belediyesi: Burak Yılmaz'ın heykelini dikeceğiz!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mihrimah 3
nohut 3
opia 1
faydalı yağlar 2
Kokulu duş jeli 2
okyanus etkisi 2
asuman 2
paşabahçe 3
elmalı kurabiye 2
yazar burada gülüyor 1
SON İLANLAR
Finlandiya VERIFIN Laboratuvarı Araştırma Bursu ilanı
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam