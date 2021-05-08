Çeltik fark ödemesi iyi tarım uygulamaları desteklerinde başvuru süresi uzatıldı
Çeltik fark ödemesi ile organik ve iyi tarım uygulamaları desteklerine ilişkin son başvuru tarihlerinde uzatmaya gidildi.
|08 Mayıs 2021 14:30
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Toprak Mahsulleri Ofisinin çeltik alımına temmuz sonuna kadar devam etme kararı üzerine, çeltik fark ödemesi başvuru süresi için belgelerin teslim tarihi de 30 Temmuz'a kadar uzatıldı.
Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle çiftçilerden gelen talep ve saha denetimi ile kontrollerde aksaklık yaşanmaması için organik tarım ve iyi tarım uygulamaları desteklerinde son başvuru tarihi 28 Mayıs oldu.
Söz konusu tebliğ, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
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