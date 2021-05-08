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Bahçeli: İsrail terör devletidir

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yapmış olduğu saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli "İsrail terör devletidir, şiddeti politik enstrüman olarak kullanmaktadır. Diğer yanda Batı Şeria'da sürekli kamçılanan Yahudi yerleşimci terörü mazlumları evinden barkından çıkarmaktadır" dedi.
 08 Mayıs 2021 14:34
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Bahçeli: İsrail terör devletidir

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Kudüs'te yaşanan olaya ilişkin açıklamada yaptı. Bahçeli sosyal medya hesabı Twitter''dan "İsrail, dün akşam Yatsı Namazı esnasında, Mescid-i Aksa'da toplanmış din kardeşlerimize ses bombası ve plastik mermiyle saldırmıştır. Bu mütecaviz saldırganlık Ramazan ayının son cumasında, Kadir Gecesi'nin de bir gün öncesinde vuku bulmuştur. Yani planlı bir barbarlıktır" açıklamasını yaptı.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Üzerimizdeki emeklerini saymakla bitiremeyeceğimiz, sevgi ve fedakarlık simgesi muhterem annelerimizin yarın kutlanacak Anneler Günü'nü tebrik ediyor, hepsine sağlık, sıhhat ve selamet diliyorum. Ebediyete irtihal etmiş annelerimize Allah'tan rahmetler temenni ediyorum.

Kudüs-Kaşgar-Kerkük-İstanbul birbiriyle tarih, kültür ve inanç bağlarıyla sımsıkı bağlıdır. Biri olmadan diğeri ya eksik ya da manen eziktir. Biz kadrimizin, kavlimizin, kaderimizin, kavgamızın bilincindeyiz, şeytanın müfrezelerini de biliyoruz. Ve hesap gününü bekliyoruz.

İsrail'den hain saldırı! Mescid-i Aksa'da cemaati hedef aldılar; çok sayıda yaralı var... Peş peşe sert tepkiler..

Kudüs ilk göz ağrımız, ilk sevdamız, ilk yönümüz, Miracımızın ebedi emaneti, inancımızın ezeli onurudur. Kaşgar'dan nasıl taviz vermiyorsak, Kerkük'ten nasıl vazgeçmiyorsak, Kudüs'ten de aynı şekilde vazgeçmeyiz, Siyonist kumpaslara esir bırakmayız.

Ramazan ayı boyunca Filistinli kardeşlerimizin inanç ve ibadet özgürlüğüne musallat olan, Harem-i Şerif'in statüsünü hedef alan İsrail hükümetini lanetliyorum. Saldırılarda yaralanan Filistinlilere geçmiş olsun diyorum. Kudüs bizim ilk kıblemizdir ve teslim edilmeyecektir.

Siyonizm'in katliamları biliniyorken, zulüm markası bu karanlık zihniyetle ortak bir geleceğin hayalini kurup hedeflerini paylaşan bazı İslam ülkelerine ne söylenmelidir? Hakikat ve hakkaniyet çizgisinde buluşmaktan aciz kalanların varlığını korumaları nasıl beklenmelidir?

İsrail terör devletidir, şiddeti politik enstrüman olarak kullanmaktadır. Diğer yanda Batı Şeria'da sürekli kamçılanan Yahudi yerleşimci terörü mazlumları evinden barkından çıkarmaktadır. Kudüs yaslıdır, Gazze hüzünlüdür, Batı Şeria gariptir, Filistin iki ateş arasındadır.

İsrail, dün akşam Yatsı Namazı esnasında, Mescid-i Aksa'da toplanmış din kardeşlerimize ses bombası ve plastik mermiyle saldırmıştır. Bu mütecaviz saldırganlık Ramazan ayının son cumasında, Kadir Gecesi'nin de bir gün öncesinde vuku bulmuştur. Yani planlı bir barbarlıktır.

Maalesef İslam toplumlarında kök salan dağınıklık, kadir kıymet ölçülerinden tamamıyla kopuk muvazaalı ve muhataralı diyaloglar zalimlere koz vermekle kalmayıp inanç haklarımıza saldırıları hem tahrik hem de teşvik etmektedir. Çünkü birlik ve beraberlik hisarı yıkıktır.

Ramazan ayında müşerref olduğumuz Kadir Gece'mizin, Allah'ın inayetiyle aziz milletimize, Türk-İslam alemine, tüm insanlığa musibetler karşısında metanet ve mukavemet gücü nasip etmesini diliyorum. Gecemiz mübarek, Leyle-i Kadir'imiz nice güzelliklere vesile olsun.

Kadir Gecesi'nin nice hikmet ve hidayetle bezenmiş mesajları vardır. Bu mesajları anlayıp anlatmak, safiyetle yaşayıp samimiyetle yaşatmak hepimize düşen manevi mükellefiyetlerdendir. Kadir bilen değer bilir, sabır bilir, hatır bilir, gönül bilir, daha mühimi Allah'ı bilir.

Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenmiş bugünkü kutlu gecemizin kadrini kıymetini idrak edip kalp dünyamızı esenlik ve huzurla perçinlemesini niyaz ediyorum. Kur'an-ı Kerim bu gecenin nurunda indirilmiştir. İlahi rahmete susayan yürekler bu geceyle vuslata erişmiştir.
Memurlar.Net
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