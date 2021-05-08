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Fatma Şahin anneler için şiir okurken gözyaşlarını tutamadı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anneler Günü'nü için şiirler okurken duygusallaştı ve gözyaşlarına hakim olamadı.
 08 Mayıs 2021 14:53
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Fatma Şahin, Botanik Bahçesi Anneler Günü dolayısıyla kamera karşısına geçti. Belediyenin ve kişisel sosyal medya hesapları için hazırlanan videoda, Necip Fazıl Kısakürek'in "Anneciğim", İbrahim Sadri'nin "Hoşçakal Anne", Yavuz Bülent Bakiler'in "Analar" ve Bestami Yazgan'ın "Anne Sen Melek Misin?" isimli şiirlerini orkestra eşliğinde okumaya başladı.

Şiirleri okurken zaman zaman duygusallaşan Şahin, bazı zamanlarda da gözyaşlarına hakim olamadı.

Başkan Şahin, "Annemi kaybettiğimden beri her Anneler Günü özlemim katlanıyor" ifadesini kullandığı videoda, izleyenlerden annelerinin ellerinden kendisi için de öpmelerini istedi.
Anadolu Ajansı
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