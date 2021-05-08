Vaka sayısı 18 bine geriledi

Sağlık Bakanlığı 8 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 175 oldu, 28 bin 896 kişinin Kovid 19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 2.178 olarak açıklandı.

Test sayısı 49 milyon 192 bin 673'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 016 bin 141, vefat sayısı 42 bin 746, ağır hasta sayısı 3 bin 175 oldu.