Optimar'ın genel seçim anketi açıklandı

Türkiye'nin kamuoyunda seçim tartışmaları devam ediyor..

Muhalefetten gelen erken seçim çağrıları nedeniyle kamuoyu araştırma şirketleri de bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak Optimar Araştırma, tam kapanma öncesi Türkiye'nin Nabzı 2021 anketini gerçekleştirdi.

Bugün genel seçim olsa kime oy verirsiniz sorusunun katılımcılara yöneltildiği ankette, gelen cevaplar yüzde 48,9 ile AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndan yana oldu.

İŞTE AYRINTILI RAKAMLAR

AK PARTİ: Yüzde 38,4

CHP: Yüzde 24,4

HDP: Yüzde 11,5

MHP: Yüzde 10,5

İYİ PARTİ: Yüzde 10,3

DİĞER: Yüzde 4,9

Milliyet Gazetesinden Zafer Şahin yazısında Optimar anketi ile AREA'nın araştırmasına yer verdi. Şahin'in yazısının ilgili bölümü şu şekilde...

Ankette seçmene Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceği sorusu da yöneltilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan olası rakiplerinin açık ara önünde. Erdoğan'ı yüzde 8 ile Mansur Yavaş, yüzde 7 ile "AK Parti adayına oy veririm" diyenler ve yüzde 6.2 ile Ekrem İmamoğlu takip ediyor. Meral Akşener'in oyu yüzde 5.2, Kılıçdaroğlu'nun oyu ise yüzde 1.6. Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 4.2.

Geçelim diğer araştırmaya... AREA'nın araştırmasında da Cumhur İttifakı önde. Ancak kararsızların oranı yüzde 20.

"Türkiye'yi içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik krizden kim çıkarır?" sorusuna seçmenin yüzde 30.8'i 'Erdoğan' cevabını veriyor. 'Akşener' diyenler yüzde 9.3, 'Kılıçdaroğlu' diyenler yüzde 8.4.

AREA araştırmasında seçmene "Cumhurbaşkanlığı adaylığı için siyasiler dışında başka meslek gruplarından kişilerin aday olmasını nasıl karşılarsınız?" sorusu da sorulmuş. Anketi cevaplandıranların yüzde 61.8'i adayın siyasi bir kişilik olmamasına olumlu baktığını söylemiş.

Peki, seçmen siyaset dışından kimleri Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istiyor? Cevaplar ilginç...

Ali Koç, İlker Başbuğ, İlber Ortaylı, Zülfü Livaneli, Ömer Lütfü Avşar, Haluk Levent, Ersan Şen, Cem Boyner, Haşim Kılıç, Uğur Dündar, Yılmaz Özdil...

Bu isimlerin önemli bir bölümü siyasetin pek de dışında sayılmaz. TV'lerdeki tartışma programlarının gediklilerinden hukukçular Ömer Lütfü Avşar ve Ersan Şen'in isimleri dikkatimi çekti.