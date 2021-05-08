Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|08 Mayıs 2021 15:18
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