1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB'de üst düzey atama

İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul Yatırım Ajansı ve Genel Sekreter Yardımcılığı görev değişiklikleri hakkında bilgi verildi.
 08 Mayıs 2021 15:20
+Aa- Yazdır
İBB'de üst düzey atama

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) bazı görev değişiklikleri yapıldı. Mali işlerden ve iştiraklerden sorumlu genel sekreter yardımcılığı görevinde bulunan Turgut Tuncay Önbilgin, İstanbul Yatırım Ajansı (İYA) başkanlığına atandı.

Önbilgin'in yerine ise Genel Sekreter Yardımcılığı görevine Cemal Ufuk Karakaya getirildi. İYA başkanlığını da yürüten Nihat Narin ise, İSTTELKOM AŞ ile yeni iştirak İSETAŞ ENERJİ'de genel müdürlük görevlerine devam ediyor.

CEMAL UFUK KARAKAYA KİMDİR?

1975 doğumludur. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, The George Washington Üniversitesi Finans Bölümünde yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. Bağımsız Denetçi ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yetki Belgelerine sahip olan Karakaya, çalışma hayatına T.C. Hazine Müsteşarlığında Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak başlamıştır. Daha sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görev almış ve bu Kurumdan Bankalar Yeminli Başmurakıbı olarak ayrılmıştır. Sonrasında 2013 ve 2018 yılları arasında Altınbaş Holding A.Ş.'de Denetim Grup Başkanı ve finansal iştiraklerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 2018 yılında Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'de İştirak Yönetim Grup Başkanı olarak çalışmaya başlamış ve Bankanın iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Son olarak Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Karakaya, evli ve bir çocuk babasıdır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Optimar'ın genel seçim anketi açıklandı
08 Mayıs 2021 15:06		 Bahçeli: İsrail terör devletidir
08 Mayıs 2021 14:34
Erdoğan: Normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın
08 Mayıs 2021 14:13		 'Mısır ile olan kardeşliğimizin yeniden üst seviyelere geleceğine inanıyorum'
08 Mayıs 2021 14:01
Türkiye 'güven' demektir: Musul Ovaköy'ü istiyor
08 Mayıs 2021 07:35		 Haraç keseni yolsuzluk komisyonuna başkan yaptılar
08 Mayıs 2021 07:20
Güçlü meclis güçlü AYM: AK Parti'nin anayasa teklifi hazır
08 Mayıs 2021 06:57		 Altun, ibadet eden insanlara saldırmanın terör olduğunu söyledi
08 Mayıs 2021 03:13
Genel Havacılık Hava Taşımacılığına İlişkin Güvenlik Tedbirleri Hakkında Yönetmelik
08 Mayıs 2021 02:10		 Türkiye'den Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldıran İsrail'e kınama
08 Mayıs 2021 01:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:32 - ASELSAN ihracatta hedefi 12'den vurdu15:30 - İstanbul'da trafikte alınan önlemler meyvesini veriyor15:26 - 'Bin aydan daha hayırlı' Kadir Gecesi bugün idrak edilecek15:25 - Sağlıkçılar, evlatlarına sarılamamanın burukluğunu yaşıyor15:20 - İBB'de üst düzey atama15:18 - Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
15:14 - Polisle vatandaş arasında cami gerginliği15:06 - Optimar'ın genel seçim anketi açıklandı15:02 - Kahramanmaraş'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti15:00 - Emeklilik için önce işten ayrılma zorunluluğu var mıdır?14:53 - Fatma Şahin anneler için şiir okurken gözyaşlarını tutamadı14:36 - Kaza yapan eşinin yanına gidince 'nişanlı' olduğunu öğrendi
14:34 - Bahçeli: İsrail terör devletidir14:30 - Çeltik fark ödemesi iyi tarım uygulamaları desteklerinde başvuru süresi uzatıldı14:13 - Erdoğan: Normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın14:09 - '17 Mayıs'ta eskiye dönersek, vakaların yeniden arttığını göreceğiz'14:06 - Kaymakam yaşlı pazarcının tüm yumurtalarını aldı
14:01 - 'Mısır ile olan kardeşliğimizin yeniden üst seviyelere geleceğine inanıyorum'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
Kısıtlamada en kritik gün geldi, yeni yasaklar devreye alınıyor
Sağlık Bakanlığı personeline 4 ay süreyle ek ödeme
Gazeteci Zeyrek: Okullar bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak
Kaza yapan eşinin yanına gidince 'nişanlı' olduğunu öğrendi
E-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşlar, polislerin kimliğine ulaşabilecek
Bakanlık, hidroksiklorokin ilacını korona tedavisinde durdurdu
Erdoğan: Normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın
Trabzon İdare mahkemesi kararını değerlendiriyoruz: Öğrenci derse gelmezse öğretmen ek ders ücreti alabilir mi?
Lille Belediyesi: Burak Yılmaz'ın heykelini dikeceğiz!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Aman dilemek 2
konformist 1
politik insan 3
Yiğit Özşener 2
düşecek olan uzay roketi 1
kerevit 1
Gündoğumu 1
japon yapıştırıcı 3
robot sophia 1
kofik 1
SON İLANLAR
Finlandiya VERIFIN Laboratuvarı Araştırma Bursu ilanı
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam