1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erzurumlu 'Dadaş Necati' hayatını kaybetti

Erzurum'da söylediği uzun hava ve gazellerle sosyal medyada ilgi gören 'Dadaş Necati' lakaplı Necati Tutaş (86), vefat etti.
 08 Mayıs 2021 15:36
+Aa- Yazdır
Erzurumlu 'Dadaş Necati' hayatını kaybetti

Merkez Yakutiye ilçesi Çırçır Mahallesi'nde eşi Semiha Tutaş ile yaşayan 4 çocuk, 14 torun sahibi Necati Tutaş, dün gece evinde kalp krizi geçirdi. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Tutaş, kurtarılamadı.

Necati Tutaş için bugün öğle saatlerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlık'ta cenaze namazı kılındı. Pandemi tedbirleri altında kılınan namaz sonrası Tutaş'ın cenazesi Asri mezarlıkta dualar arasında toprağa verildi.

Tutaş'ın oğlu Mehmet Zeki (49), babasının banyoda düştüğünü eve gelen 112 görevlilerinin ambulansta müdahale ederek hastaneye götürmelerine rağmen acilde vefat ettiğini söyledi. Tutaş, "Babam kalender bir insandı, gerçekten iyi bir Dadaş'tı. Ben babamla kardeş gibiydim. Dert ortağım, sırdaşımdı. Buraya kadarmış, rabbim buraya kadar müsaade etti. Allah gani gani rahmet etsin. Ben babamdan razıydım, inşallah o da benzen razıdır" diye konuştu.

Cenaze namazına katılan Yusuf Koç ise, "Sesiyle, yüreğiyle, yaşantısı, elbisesiyle Erzurum'u her yerde güzel temsil etti. Erzurum'un ve bizlerin başı sağ olsun" dedi.

DADAŞ KIYAFETİ VE GAZELLERİYLE İLGİ GÖRDÜ

Hemşehrileri tarafından sevilen Necati Tutaş, 10 yaşından beri beline taktığı kuşağını bir gün olsun çıkarmadı. Söylediği uzun hava ve gazellerle sosyal medyada ilgi gören Tutaş'ın videoları tıklanma rekorları kırdı. Camilerde gönüllü olarak müezzinlik de yapan Dadaş Necati'nin vefatı, sevenleri ve hemşehrilerini üzdü.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Diş eti iltihabı Covid-19'dan ölme riskini 9 kat artırıyor
08 Mayıs 2021 17:11		 'Çocuklarda uzun süren PCR pozitiflik yüzde 2'den 52'ye çıktı'
08 Mayıs 2021 16:11
Pazarlar açıldı... Marketlerden fiyat oyunu!
08 Mayıs 2021 15:56		 Bu ilde vaka sayıları 10 günde yüzde 50 azaldı
08 Mayıs 2021 15:44
Ailesi vefat eden hemşire: Elini öpeceğim kimse kalmadı
08 Mayıs 2021 15:42		 Kaymakama seslenen pazarcı: Bizi dinlemiyorlar
08 Mayıs 2021 15:40
İstanbul'da trafikte alınan önlemler meyvesini veriyor
08 Mayıs 2021 15:30		 'Bin aydan daha hayırlı' Kadir Gecesi bugün idrak edilecek
08 Mayıs 2021 15:26
Fatma Şahin anneler için şiir okurken gözyaşlarını tutamadı
08 Mayıs 2021 14:53		 '17 Mayıs'ta eskiye dönersek, vakaların yeniden arttığını göreceğiz'
08 Mayıs 2021 14:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:11 - Diş eti iltihabı Covid-19'dan ölme riskini 9 kat artırıyor17:10 - 'Doğu Anadolu Gözlemevi'ne yurt dışından proje yağıyor'17:01 - Saldırı hazırlığındaki 3 PKK'li terörist etkisiz hale getirildi16:51 - AB'den BioNTech ile 1,8 milyar dozluk aşı sözleşmesine onay16:25 - Jandarma ve EGM'ye yeni Bayraktar TB2 SİHA teslim edildi16:18 - Doktor, kızıyla aynı evde ölü bulundu
16:13 - Hem annelik yapıyorlar hem de hayat kurtarıyorlar16:11 - 'Çocuklarda uzun süren PCR pozitiflik yüzde 2'den 52'ye çıktı'16:00 - Okul önünde drift yapan sürücüye 7 bin 873 lira para cezası15:57 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı!15:56 - Pazarlar açıldı... Marketlerden fiyat oyunu!15:45 - Türkiye'ye giriş yasağı bulunan Suriyeli, sınır dışı edildi
15:44 - Bu ilde vaka sayıları 10 günde yüzde 50 azaldı15:42 - Ailesi vefat eden hemşire: Elini öpeceğim kimse kalmadı15:40 - Kaymakama seslenen pazarcı: Bizi dinlemiyorlar15:36 - Erzurumlu 'Dadaş Necati' hayatını kaybetti15:32 - ASELSAN ihracatta hedefi 12'den vurdu
15:30 - İstanbul'da trafikte alınan önlemler meyvesini veriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kaza yapan eşinin yanına gidince 'nişanlı' olduğunu öğrendi
Çok sayıda atama kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
Kısıtlamada en kritik gün geldi, yeni yasaklar devreye alınıyor
Sağlık Bakanlığı personeline 4 ay süreyle ek ödeme
Gazeteci Zeyrek: Okullar bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak
E-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşlar, polislerin kimliğine ulaşabilecek
Erdoğan: Normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın
Bakanlık, hidroksiklorokin ilacını korona tedavisinde durdurdu
WhatsApp bir kez daha geri adım attı
Trabzon İdare mahkemesi kararını değerlendiriyoruz: Öğrenci derse gelmezse öğretmen ek ders ücreti alabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
daldan dala konmak 3
pangolin 1
takıntı 4
Halo etkisi 2
japon yapıştırıcı 3
gel kulağına fısıldayayım 1
pulsar yıldızları 1
okyanus etkisi 2
Kanı ısınmak 1
ses getirmek 2
SON İLANLAR
Finlandiya VERIFIN Laboratuvarı Araştırma Bursu ilanı
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam