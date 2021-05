Ailesi vefat eden hemşire: Elini öpeceğim kimse kalmadı

Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde 15 yıldır hemşire olarak görev yapan Perihan Fidan, anne ve babasını koronavirüsten kaybetti. Hastalığa kendisi de yakalanan 2 çocuk annesi Fidan, zorlu geçen tedavi sürecinde öleceğini ve çocuklarını bir daha görmeyeceğini düşündüğünü ifade etti.

'BEN ANNEMSİZ GEÇİRECEĞİM, DİĞER ÇOCUKLAR ANNESİZ GEÇİRMESİN'

Annesiz ilk Anneler Günü'nü geçireceğini ve kendisi gibi başkalarının da annesiz kalmaması için kurallara uyulmasını duygu dolu sözlerle anlatan Fidan, "Ağustos ayında annemi, kasım ayında da babamı koronavirüsten kaybettim. Ocak ayında da kendim koronavirüse yakalandım ve ağır bir şekilde atlattım. İlk günler psikolojim çok bozulmuştu. Çünkü anne ve babamı kaybettiğim için acaba 'bana da mı bir şey olacak, çocuklarım bensiz mi kalacak' düşüncesiyle yıprandım. İki kızım var biri 6, biri de 9 yaşında. Çocuklarımı doya doya öpemiyorum, sarılma yok, mecburi bakımları dışında hiçbir şekilde temasımız olmuyor. Annemsiz ilk Anneler Günü, ben annemsiz ilk defa geçireceğim, çok zor. Diğer çocuklar annesiz geçirmesinler, o yüzden lütfen dikkat edelim. Benim yaşadığım acıyı hiç kimse yaşamasın hem annesiz hem babasız ilk Anneler Günü ve ilk bayram, çok zor, elini öpeceğim kimse yok bu bayramda, o yüzden herkes dikkat etsin" dedi.

'ÖLECEĞİMİ VE ÇOCUKLARIMIN ANNESİZ KALACAĞINI DÜŞÜNDÜM'

Aynı hastanede görev yapan 2 çocuk annesi hemşire Esin Çağlar da koronavirüs tedavisi görürken öleceğini ve çocuklarının annesiz kalacağını düşündüğü için sürekli ağladığını ifade etti. Çağlar, "Yakın zamanda koronavirüsü geçirdim, çok zorlu bir süreçti. Hem çalışmak hem koronavirüsü geçirmek, her ikisinde de zorluklarımız oldu. Hastanede yattım, açıkçası öleceğimi düşündüm, yani yolun sonuna geldiğimi düşündüm, bu kadar zordu. Çocuklarımın annesiz kalacağını düşündüm, sürekli ağlıyordum, iyileşebileceğim umudumu yitirmeye başlamıştım diyebilirim. Ben iyileşip döndükten sonra yeniden doğduğumu düşündüm, ikinci hayatım diye düşünüyorum hep. Bu virüs, hiç inatlaşacak, hafife alınacak bir şey değilmiş, bunu da gördük" diye konuştu.

'BU HAFİFE ALINACAK BİR ŞEY DEĞİL, LÜTFEN TEDBİRLERE UYUN'

Bu Anneler Günü'nün kendisi için daha anlamlı olduğunu kaydeden Esin hemşire, hastaneden çıktıktan sonra ilk olarak çocuklarına sarıldığını söylerken gözyaşına hakim olamadı. Her gün bu şekilde ağladığını ifade den Esin Çağlar, sağlıkçı bir anne olarak herkesten tedbirlere uymalarını isteyerek, şunları söyledi:

"Bu Anneler Günü benim için daha anlamlı, ikinci kez doğduğumu düşünüyorum çünkü. Hastanedeyken, çocuklarıma kavuşabilmek için her gün dua ediyordum. Hastaneden çıktıktan sonra ilk işim onlara kavuşurken sarılmak oldu. Ben her gün bu şekilde ağladım, çünkü onlara kavuşamayacağımı düşündüm hep. Tek düşüncem onlardı. Şimdi her kesten şunu istiyorum, lütfen tedbirlere uyun, maskenizi takın, aşınızı olun. Gerçekten zor bir süreç ve bu hafife alınacak bir şey değil. Sağlıkçı bir anne olarak tedbirlere uymalarını istiyorum, hep birlikte bir güç olalım ve bu Covidi ülkemizden gönderelim. Artık hayatımızda Covid kelimesi olmasın, hastalığı olmasın, bunu istiyorum herkesten."