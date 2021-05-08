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Bu ilde vaka sayıları 10 günde yüzde 50 azaldı

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, kentteki Covid-19 vakalarının son 10 günde yüzde 50 oranında azaldığını söyledi. Kent genelinde şu ana kadar 338 bin kişinin aşılandığını belirten Tiryaki, yoğun bakım doluluk oranının ise 10 günlük süreçte yüzde 54 düştüğünü kaydetti.
 08 Mayıs 2021 15:44
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Bu ilde vaka sayıları 10 günde yüzde 50 azaldı

Koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasına yer alan, 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayılarında 283'lere kadar çıkan Gaziantep'te bayramı da kapsayan tam kapanma ve aşılama etkisini gösterdi. İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, tam kapanmanın ve aşılamanın faydasını gördüklerini, yaptıkları çalışmaların olumlu sonuçlar vermeye başladığını belirtti.

338 BİN AŞILAMA YAPILDI

Kentte aşılama ile ilgili bir sıkıntı olmadığını dile getiren Tiryaki, "Gaziantep'te şu ana kadar yapılan aşı sayısı 338 bin civarında" dedi. Aşılamanın koronavirüsle mücadelede maske ve mesafe kadar önemli bir kurala dönüştüğünü anlatan Tiryaki, "Aşıların koruyucu özelliği var. Özetle insanların sıkça aşı ile ilgili dedikodulara itibar etmemesi gerekiyor. Bu aşının bir ilaçtan farkı yoktur. İnsanlarımız tereddüt etmeden gelip aşılarını olsunlar" diye konuştu.

'SALGINLA MÜCADELEDE ÇOK ÖNEMLİ MESAFE ALDIK'

Son dönemlerde kent olarak süreci çok iyi yönettiklerini aktaran Tiryaki, vakaların yüzde 50 oranında azaldığını, yoğun bakım ve servis hastalarında da aynı şekilde gerileme olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Kapanmadan önce vaka sayılarımızda düşüş başlamıştı. Filyasyon ekibimizin sayısını artırdık ve yoğun bir çalışma yürüttük. Salgınla mücadele noktasında yaptığımız taramalar ve uyarılar ile önemli başarı sağladık. Vatandaşlarımızın da bize verdiği destek ile önemli bir ivme yakaladık. Tam kapanmayla birlikte sağlık çalışanlarımızın fedakar ve özverili çalışmaları sonunda Covid- 19 servisleri ve yoğun bakım hasta sayılarında çok ciddi düşüş görüyoruz. Rakamlarda şu an da yarı yarıya düşüş olduğunu söyleyebiliriz, yüzde 90'ları bulan yoğun bakım doluluk oranlarının son 10 gün içerisinde yüzde 54'e düştüğünü gördük. Servis doluluk oranlarımızda yüzde 80'lere kadar çıkmıştı. Çok şükür şu anda bu sayı da yüzde 40'lara kadar geriledi. Tedbirlere uyarak bu rakamları daha da aşağı çekebiliriz."
DHA
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