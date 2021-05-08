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Türkiye'ye giriş yasağı bulunan Suriyeli, sınır dışı edildi

Osmaniye'de hakkında kamu düzeni ve güvenliği açısından Türkiye'ye giriş yasağı bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu S.H. (36), yakalanarak sınır dışı edildi.
 08 Mayıs 2021 15:45
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Türkiye'ye giriş yasağı bulunan Suriyeli, sınır dışı edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince İstiklal Mahallesi İl Göç İdaresi Müdürlüğü çevresinde, yabancı uyruklu kişilere yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada kimliğinden şüphelenilen Suriye uyruklu S.H.'ye parmak izi kontrolü yapıldı. S.H.'nin, hakkında genel ve milli güvenlik ile uluslararası güvenlik açısından sakıncalı görülen 'tahdit' kodu bulunduğu, kamu düzeni ve güvenliği açısından Türkiye'ye giriş yasağının bulunduğu saptandı. Gözaltına alınan S.H., sınır dışı edilmek üzere idari işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

DHA
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