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Pazarlar açıldı... Marketlerden fiyat oyunu!

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde de pazar esnafı bugün tezgahlarını açtı.
 08 Mayıs 2021 15:56
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Pazarlar açıldı... Marketlerden fiyat oyunu!

10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze meyveyle fide satışı yapan esnafa izin verilen pazar yerlerinde pazarcıların tezgahlarını 3 metre arayla açmasına izin verildi. Zabıta ve polis ekipleri de pazara gelen vatandaşların ateşlerini ölçerek, HES kodu sorgulamalarını yaptı. Vatandaşlar sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat ederek pazar alışverişlerini yaparken, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe de pazarcılara alışveriş poşetleri ve fiyatları yazabileceği kartlar dağıttı.

'ARİFE GÜNÜ DE PAZAR YERLERİNİN AÇILMASINI RİCA EDİYORUM'

Gazetecilere açıklamada bulunan Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, şöyle konuştu:

"Devlet büyüklerimizden semt pazarlarının açılmasıyla ilgili talepte bulunmuştuk. Değerli büyüklerimiz cumartesi günleri semt pazarlarının kontrollü bir şekilde açılmasını kararlaştırdı. Bu karardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün buraya gelmeden önce zincir marketleri dolaştık. Oradaki fiyat durumuna baktık. Bugün fiyatları dip yapmışlar. En alt düzeyden satıyorlar. 3 gün önce gittiğimizde çok daha fahiş fiyatlar vardı. Bugün pazarda vatandaşlarımıza satılan domates halde 3,5 TL. Pazar yerinde baktığımızda ise fiyatımız 5 TL. Kontrollü bir şekilde tem tüketicilerin mağdur olmaması açısından hem de üreticilerimizin ürünü para etsin diye ben kıymetli devlet büyüklerimden arife günü de pazar yerlerinin açılmasını rica ediyorum. Ben gerekeni devlet büyüklerimizin yapacağına inanıyorum. Biz bunu yapmazsak yine zincir marketlerde çok ciddi fahiş fiyatlarla ürün satışı olacak. Sonrasında kapalı alanda tüketiciler zincir marketlerden alışveriş yapmaya gidecek. Bu da koronavirüsün daha hızlı yayılmasını sağlayacaktır. Biz üreticiler olarak çalışıyoruz üretiyoruz. Vatandaşlarımız evlerinde kalsın. Kurallara uyalım sonrasında zaten çok güzel bir bayram olacak."
DHA
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