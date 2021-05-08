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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk öğretmen olarak güçlü bireyler yetiştiren anneler aynı zamanda güçlü toplumların da temelini atmakta, ailenin ve toplumun yapı taşını oluşturmaktadır" mesajını paylaştı.
 08 Mayıs 2021 15:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk öğretmen olarak güçlü bireyler yetiştiren anneler aynı zamanda güçlü toplumların da temelini atmakta, ailenin ve toplumun yapı taşını oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sevgi, merhamet, şefkat ve fedakarlık timsali bütün annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, anneye hürmeti cennetin kapısını açacak bir anahtar olarak gören bir medeniyetin mensupları olarak anne ile evladı arasındaki bağın en güçlü bağ olduğuna inandıklarını belirtti.

Dünyaya getirdiği yavrusunun bütün ihtiyaçlarını gözeten, ona hakikati öğreten anneleri, baş tacı ve en değerli varlık olarak addettiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İlk öğretmen olarak güçlü bireyler yetiştiren anneler aynı zamanda güçlü toplumların da temelini atmakta, ailenin ve toplumun yapı taşını oluşturmaktadır. Biz de annelerimizin mutluluğunu artırmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendileriyle ilgili bütün alanlarda azimle çalışmayı sürdüreceğiz. Hayatımız boyunca en önemli güç kaynaklarımızdan birinin de annelerimizin hayır duaları olduğunu iyi biliyoruz. Dolayısıyla ana duasının çocuklarımızın, ülkemizin ve milletimizin üzerinden eksik olmamasını diliyorum.

Bu vesileyle başta anneler olmak üzere bütün aile üyelerine sevgi ve hürmet göstermemizin, onların bizim için ne kadar önemli olduklarını her zaman hissettirmemizin son derece önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yüreğinde anne özlemini her an hisseden biri olarak, ahirete intikal etmiş tüm anneleri rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Bütün annelere aile bireyleriyle birlikte sağlık, huzur ve esenlik içinde geçecek bir ömür temenni ediyor ve bu anlamlı günlerini canıgönülden tebrik ediyorum."
Anadolu Ajansı
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