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Hem annelik yapıyorlar hem de hayat kurtarıyorlar

Amasya İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olan 2'şer çocuk annesi Şeyma Kara (29), Neslihan Oğraş (33) ve Hatice Meral (39), canla başla görev yapıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yoğun tempoda çalışan ve aileleriyle bile sık görüşemeyen Kara, Oğraş ve Meral, müdahale ettikleri hastalarına da anne şefkatiyle yaklaşıyor.
 08 Mayıs 2021 16:13
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Hem annelik yapıyorlar hem de hayat kurtarıyorlar

Koronavirüs salgınıyla mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları, hastaları için canla başla mücadele ediyor. Amasya İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde Acil Tıp Teknisyeni olan 2'şer çocuk annesi Şeyma Kara, Neslihan Oğraş ve Hatice Meral, her sabah çocuklarıyla vedalaştıktan sonra görevlerinin başına geçiyor. Pandemi döneminde ailelerinden çok hastalarını gören sağlık çalışanı 3 anne, müdahale ettikleri hastalarına şefkatle yaklaşıyor.

'YERİ GELİYOR HAYAT KURTARIYORUZ, YERİ GELİYOR ANNELİK YAPIYORUZ'

Acil tıp teknisyenlerinden Neslihan Oğraş, "İlerleyen zamanlarda ambulans sürücülüğü de yapmaya başladım. İşimi severek yapıyorum. İşimizin bazı zorlukları var ama her işin zorlukları vardır. İşini severek yaptıktan sonra zorlukların üstesinden de gelebiliyorsunuz. Yeri geliyor hayat kurtarıyoruz, yeri geliyor annelik yapıyoruz, yeri geliyor evlatlık yapıyoruz anne, babamıza. Yeri geliyor ambulans kullanıyoruz, direksiyon sallıyoruz. Ama en önemlisi de insanların hayatına dokunabiliyoruz, çok güzel bir şey. Gerçekten bu mesleği yapmak herkesin harcı değil ama bu mesleği yapmak gerçekten gurur verici" dedi.

'RİSKLİ YANLARI DA VAR'

Ambulans kullanmanın hem güzel hem de riskli yanları olduğunu kaydeden Oğraş, şöyle konuştu:

"Çünkü yanımızda arkadaşlarımız var, arkada hasta var, hepsini düşünmek zorundayız. İnsanlara da sadece şunu söylemek istiyorum. Ambulansa yol vermeleri gerekir. Hasta içinde olsa da olmasa da. Çünkü biz hasta olmasa da vakayı gidiyoruz. Hasta olduğunda da ivedilikle hastaneye yetiştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden insanlar lütfen biraz daha duyarlı olsunlar."

'AMBULANSLARA LÜTFEN YOL VERELİM'

Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Hatice Meral de "İyi ki varsınız. Her meslekte olduğu gibi zorluklar yaşıyoruz. Ambulansla hastaya varış sürecimizde ve nakil sürecimizde bazen sorunlar yaşıyoruz. Vatandaşlarımızdan, 112 acil ambulansını gördükleri ve sireni duydukları anda yol vermelerini rica ediyorum. Çünkü içerisindeki hasta sizin de bir yakınınız olabilir" diye konuştu.
DHA
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