Doktor, kızıyla aynı evde ölü bulundu
|08 Mayıs 2021 16:18
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Olay Tekirdağ'ın Merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Hürriyet Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre daha önce ayağı kırılan 55 yaşındaki Aile Hekimi Mustafa Ersoy, dubleks evinde üst kata çıkamadığı için dubleks evinin birinci katında yaşıyordu. Aile Hekimi Ersoy'a kahvaltı getirmek için odasının önüne gelen eşi, G.E. odanın kapısının kilitli olduğunu fark ederek içeriye seslendi. İçeriden hiçbir yanıt alamayan G.E., evde bulunan yedek anahtar ile kapıyı açarak içeri girdi. İçeriye giren G.E. kocası Mustafa Ersoy'un banyoda asılı vaziyette, 11 yaşındaki kızı Ceren Ersoy'u da yerde yatar vaziyette görünce sinir krizi geçirdi.
G.E.'nin haberi vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, evde yaptıkları incelemede banyoda asılı vaziyette bulunan Mustafa Ersoy ve yerde yatar vaziyette bulunan kızı Ceren'in öldüğünü tespit etti. Baba ve kızının cesetleri savcılık incelenmesinden sonra cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis ekipleri Mustafa Ersoy'un eşi G.E. ve oğlu A.E.'nin de ifadelerine başvuracak.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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