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Jandarma ve EGM'ye yeni Bayraktar TB2 SİHA teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatlarının yapıldığını açıkladı.
 08 Mayıs 2021 16:25
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Jandarma ve EGM'ye yeni Bayraktar TB2 SİHA teslim edildi

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatlarımızı yaptık. Ambargolardan sonra güçlendirmesine hız verdiğimiz CATS kameralarımızı da SİHA'larımızla beraber hizmete verdik. Güvenlik güçlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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