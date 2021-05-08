Saldırı hazırlığındaki 3 PKK'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
|08 Mayıs 2021 17:01
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonda teröristlere ait 2 barınak ve 1 mevzi de tahrip edildi." ifadelerine yer verildi.
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