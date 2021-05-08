1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Saldırı hazırlığındaki 3 PKK'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
 08 Mayıs 2021 17:01
+Aa- Yazdır
Saldırı hazırlığındaki 3 PKK'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonda teröristlere ait 2 barınak ve 1 mevzi de tahrip edildi." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
DEAŞ'ın sözde 'Bomba Timi Komutanı' yakalandı
08 Mayıs 2021 10:00		 FETÖ'nün 50 milyar dolar kripto parası var
08 Mayıs 2021 07:25
PKK şimdi de Ezidi gençleri kaçırıyor
08 Mayıs 2021 06:50		 Gözaltına alınan 29 FETÖ şüphelisinden 6'sı tutuklandı
07 Mayıs 2021 20:10
Eren-7 operasyonunda 3 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi
07 Mayıs 2021 17:26		 Pençe-Yıldırım operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
07 Mayıs 2021 15:23
Aksaray'da FETÖ'den yakalanan eski başpolis tutuklandı
07 Mayıs 2021 14:15		 Antalya'da cezaları kesinleşen 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı
07 Mayıs 2021 13:11
FETÖ itirafçısı doktordan taciz suçlaması
07 Mayıs 2021 12:49		 Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı
07 Mayıs 2021 12:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:11 - Diş eti iltihabı Covid-19'dan ölme riskini 9 kat artırıyor17:10 - 'Doğu Anadolu Gözlemevi'ne yurt dışından proje yağıyor'17:01 - Saldırı hazırlığındaki 3 PKK'li terörist etkisiz hale getirildi16:51 - AB'den BioNTech ile 1,8 milyar dozluk aşı sözleşmesine onay16:25 - Jandarma ve EGM'ye yeni Bayraktar TB2 SİHA teslim edildi16:18 - Doktor, kızıyla aynı evde ölü bulundu
16:13 - Hem annelik yapıyorlar hem de hayat kurtarıyorlar16:11 - 'Çocuklarda uzun süren PCR pozitiflik yüzde 2'den 52'ye çıktı'16:00 - Okul önünde drift yapan sürücüye 7 bin 873 lira para cezası15:57 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı!15:56 - Pazarlar açıldı... Marketlerden fiyat oyunu!15:45 - Türkiye'ye giriş yasağı bulunan Suriyeli, sınır dışı edildi
15:44 - Bu ilde vaka sayıları 10 günde yüzde 50 azaldı15:42 - Ailesi vefat eden hemşire: Elini öpeceğim kimse kalmadı15:40 - Kaymakama seslenen pazarcı: Bizi dinlemiyorlar15:36 - Erzurumlu 'Dadaş Necati' hayatını kaybetti15:32 - ASELSAN ihracatta hedefi 12'den vurdu
15:30 - İstanbul'da trafikte alınan önlemler meyvesini veriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kaza yapan eşinin yanına gidince 'nişanlı' olduğunu öğrendi
Çok sayıda atama kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
Kısıtlamada en kritik gün geldi, yeni yasaklar devreye alınıyor
Sağlık Bakanlığı personeline 4 ay süreyle ek ödeme
Gazeteci Zeyrek: Okullar bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak
E-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşlar, polislerin kimliğine ulaşabilecek
Erdoğan: Normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın
Bakanlık, hidroksiklorokin ilacını korona tedavisinde durdurdu
WhatsApp bir kez daha geri adım attı
Trabzon İdare mahkemesi kararını değerlendiriyoruz: Öğrenci derse gelmezse öğretmen ek ders ücreti alabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kene 1
elini kolunu sallaya sallaya gezmek 2
eti karam gurme 1
ihtiyar delikanlı 2
Marsa bakteri yerleştirmek 1
uzaklaşmak 1
rekolte 1
cefapişe 1
antagonist 1
uyuyamama nedenleri 3
SON İLANLAR
Finlandiya VERIFIN Laboratuvarı Araştırma Bursu ilanı
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam