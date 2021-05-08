Diş eti iltihabı Covid-19'dan ölme riskini 9 kat artırıyor

Diş hekimi Özbaylar, pandemiyle mücadelede dikkat edilecek en önemli konunun vücudumuzun giriş kapısı olan ağız ve diş sağlığı yani oral bölge hijyeni temizliği ve sağlığı olduğuna vurgu yaptı. Konunun ciddiyetle tüm çevrelerce çok önem verilmesinin gerektiğinin üzerinde duran Dr. İsmail Dündar Özbaylar daha sonra şunları kaydetti, "Yaklaşık bir yıldır süren ülkemizi tamamını etkisi altına alan Covid-19 virüsü ve oluşan bir çok yeni mutasyonlarıyla ilk olarak solunum hastalığı gibi gözükse de bunun yanında incelemeler araştırmalar ve bir çok yayınlara baktığımızda vücudumuzun damarlarını kaplayan endotel hücrelerini etkilediği onlara zarar verdiği aynı zamanda pıhtılaşma mekanizmalarını etkilediği aslında agresif damar hastalığı olarak ağır ve ölümcül vakalar da bu şekilde de bir çok vakada rol oynadığı tespit edilmiştir.

Bu bağlamda kalp- damar sistemi, bağırsak, akciğer ve kan yapım yerleri karaciğer, kemik iliği nefes alma (inhalasyon), sistemik inflamasyon, yutkunma, lenf - kan dolaşım sistemi ile tüm vücudumuz ve oral (ağız) bölgemiz doğrudan iletişimdedir.

Oral bölge yani ağız bölgesindeki akut yada daha tehlikelisi pek acı vermeyen kronik seyreden dış eti hastalıkları sonucu sessizce çoğalan bakteriler genel sağlığımızı yukarda bahsi geçen iletişimde oldukları kalp-damar karaciğer ,akciğer, bağırsakları etkileyerek Covid-19 mutasyonlarıyla tabloyu ağırlaştırabilir. Yine ayni şekilde bazı periodontal yani diş eti hastalıkları otoimmum hastalıklara yani bedenin kendi hücrelerine saldırdığı hastalıklara da kapı acar.Bu hastalıklar da vücut direncini azaltır bu şekilde corona tedavisinde tabloyu tehlikeli boyutlara taşır.

Yurdumuzda veya yurt dışından bir çok yayını takip ettiğimizde coronadan yatan hastaların ağırlaşan tabloların yada ölümlerin perde arkasında sekonder hastalıklar, hastanın yaşı ,vücut direnci dikkat çekse de bunların yani sıra aslında oral hijyen bozukluğu ağız ve diş hastalıkları periodontal hastalıklarında etkili olduğu görülmektedir.

Kanada da bir araştırmada ağız ve periodontal hastalıkların mortaliteyi yani hastaların hayatını kaybetmesini kat kat artırdığı tespit edilmiştir. Bu durumda kendi sağlığımız ve toplumun genel sağlığıyani Pandemiyle mücadele için tam karantina maske mesafe gibi önlemlerin yanında

ağız -diş, diş eti temizliği sağlığı bakımı varsa sesiz kalan periodontal hastalıklarin hekimlerce tam tedavisinin aksatılmadan profesyonelce yapılması, kendi sağlığımız dolayısıyla tüm toplumun sağlığı için birinci derecede elzemdir. Pandemiyle savaşta başarının ve ağır tablonun yada ölümlerin önüne geçecek en önemli silahlardan biridir.

Diş eti kanaması ,dişlerde sallanma, ağızda kötü tat ve ağız kokusu ,dış taşı, ağrı olmayabilir,dişlerde çürük apse diş eti çekilmesi yada hassasiyet, dış eksikliği kısacası bir Dişhekime muayene olmak Pandemiyle savaşın olmassa olmazıdır."