1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hindistan cevizi yağında bilinmeyen tehlike

Uzman Diyetisyen Eda Balcı, Hindistan cevizi yağının kilo vermek ya da kalp-damar hastalıklarının tedavisi için son zamanlarda sıkça önerildiğini hatırlatarak, ''Olumlu etkilerinin olduğuna dair söylentiler henüz bilimsel olarak kanıtlanmadı. Ayrıca yapılan araştırmalarda, fazla tüketiminin kolesterole neden olduğu, kalp-damar hastalıklarına yol açtığı görülmektedir.'' diyerek kritik uyarılarda bulundu.
 08 Mayıs 2021 17:36
+Aa- Yazdır
Hindistan cevizi yağında bilinmeyen tehlike

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, faydalı olup olmadığı tartışma konusu olan Hindistan cevizi yağıyla alakalı önemli bilgiler aktardı. Hindistan cevizi yağının hem kozmetik ürünlerde hem de sofralarda son zamanlarda sıklıkla yer aldığını belirten Balcı, "Hindistan cevizi yağı oda sıcaklığında katı bir yağdır. İçerdiği orta zincirli yağ asitleri ile diğer doymuş yağlardan bazı farklılıklar göstermektedir. Piyasada 'sızma Hindistan cevizi yağı' ve 'ticari Hindistan cevizi yağı' olarak iki farklı türde bulunmaktadır. Fakat çoğumuzun kullandığı ticari hali, işlenmiş halidir ve insan sağlığına zararları vardır" dedi.

Hindistan cevizi yağının faydaları ve zararları ile ilgili konuların hala tartışmalı olduğu noktasında uyarıda bulunan Balcı, yağın kilo vermede ve kalp-damar hastalıklarında olumlu etkilerinin olduğu söylentilerinin bilimsel olarak henüz kanıtlanmadığının altını çizdi.

''Fazlası kolesterolü yükseltiyor"

Balcı, besinler ile alınan doymuş yağ ve trans yağları azaltmanın, kalp-damar sağlığı için dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri olduğuna dikkat çekerek, "Hindistan cevizi yağının kilo vermede ve kalp-damar hastalıklarında olumlu etkilerinin olduğuna dair söylentiler henüz bilimsel olarak kanıtlanmadı. Amerikan Kalp Birliği, günlük alınan enerjinin en fazla yüzde 5-6 kadarının doymuş yağlardan alınmasını önermektedir. Yağ seçiminde de zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi doymamış yağlar önerilmekte, tereyağ, margarin, kakao yağı ve Hindistan cevizi gibi doymuş yağlar önerilmemektedir. Doymuş yağların yüksek miktarları kötü kolesterol olarak bildiğimiz LDL kolesterolü arttırabilir ve uzun vadede kalp-damar hastalıklarına neden olabilmektedir" şeklinde konuştu.

Hindistan cevizi yağının genel olarak oral bakteri enfeksiyonuna karşı alındığını ifade eden Balcı, buna rağmen bakterilerin bu şekilde yok edilmeye çalışılmasının ishal ve ishale bağlı başka belirtiler başta olmak üzere bazı kısa süreli yan etkilere neden olabileceğini belirtti ve sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Aynı zamanda Hindistan cevizindeki orta zincirli yağ asitleri, karaciğere taşınırlar ve orada enerjiye çevrilirler. Ancak bu yağ asitlerinin karaciğere taşınma hızlarının problem olabileceğini, bu durumun karaciğeri baskı altında bırakabileceğini ve uzun vadede karaciğere zarar verebileceğini söyleyen uzmanlar da bulunmaktadır. Özellikle karaciğer hastalığı olanların orta zincirli yağ asitlerinden uzak durması gerekmektedir."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Haftada iki kutu sardalya tüketimi, tip 2 diyabet riskini azaltabilir
07 Mayıs 2021 23:20		 Ramazanda hazır çorbaya dikkat!
20 Nisan 2021 23:53
'Kırmızı soğan, Kovid-19'un akciğere tutulumunu engelliyor'
17 Nisan 2021 15:32		 İftarda yapılan en büyük hata hızlı ve çok besin tüketmek
10 Nisan 2021 18:26
Kovid-19 salgınında doğru beslenme önem taşıyor
27 Mart 2021 23:01		 Herkes evde bu hatayı yapıyor: Tifoya kadar götürebilir
20 Mart 2021 15:28
Süt seçiminde bunlara dikkat; doğru tüketimi önemli
18 Mart 2021 19:17		 Türkiye'de günlük kişi başı yaklaşık 15 gram tuz tüketiliyor
07 Mart 2021 22:01
'Keto diyeti yapan çocuk büyüyemez'
05 Mart 2021 08:02		 Obezite, Kovid-19'un ağır seyretmesinde en büyük etken
03 Mart 2021 11:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:47 - Merkel: Almanya'da üçüncü dalgayı kırmış görünüyoruz18:45 - Pazara maskesiz girmeye çalıştı, 'benim yasal hakkım' dedi18:43 - Bakan Soylu: Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi18:39 - Anneler Günü ve Bayram tuzağına dikkat! Mağdur olmayın18:31 - Erişim yasağı kaldırıldı: Getcontact yeniden Türkiye'de18:24 - Meteorolojiden 10 ilimiz için zirai don uyarısı
18:21 - Seyyah, neyzen ve yazar Ömer Çakıroğlu vefat etti18:19 - Baraj kapağını tamir ederken nehre düşen işçi vefat etti17:39 - Sivaslı halk ozanı hayatını kaybetti17:36 - Hindistan cevizi yağında bilinmeyen tehlike17:35 - Süpürgesiyle akrobatik hareketler yapan temizlik işçisi gülümsetiyor17:32 - MEB, 'resim yarışması' iddialarını yalanladı
17:11 - Diş eti iltihabı Covid-19'dan ölme riskini 9 kat artırıyor17:10 - 'Doğu Anadolu Gözlemevi'ne yurt dışından proje yağıyor'17:01 - Saldırı hazırlığındaki 3 PKK'li terörist etkisiz hale getirildi16:51 - AB'den BioNTech ile 1,8 milyar dozluk aşı sözleşmesine onay16:25 - Emniyet ve Jandarmaya yeni TB2 SİHA teslimatı yapıldı
16:18 - Doktor, kızıyla aynı evde ölü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kaza yapan eşinin yanına gidince 'nişanlı' olduğunu öğrendi
Çok sayıda atama kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
Kısıtlamada en kritik gün geldi, yeni yasaklar devreye alınıyor
Sağlık Bakanlığı personeline 4 ay süreyle ek ödeme
Gazeteci Zeyrek: Okullar bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak
E-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşlar, polislerin kimliğine ulaşabilecek
Erdoğan: Normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın
Bakanlık, hidroksiklorokin ilacını korona tedavisinde durdurdu
WhatsApp bir kez daha geri adım attı
Doktor, kızıyla aynı evde ölü bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uyuyamama nedenleri 3
üstat 4
asuman 2
ses getirmek 2
kullanma klavuzu 3
balık temizlemek 1
kılık kıyafet yönetmeliği 2
aç karnına alışveriş yapmak 3
paşabahçe 3
pırlanta yüzüğü yanlışlıkla çöpe atmak 1
SON İLANLAR
Finlandiya VERIFIN Laboratuvarı Araştırma Bursu ilanı
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam