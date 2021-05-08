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Baraj kapağını tamir ederken nehre düşen işçi vefat etti
Samsun'un Çarşamba ilçesinde barajın kapağını tamir ederken nehre düşen işçi, hayatını kaybetti.
|08 Mayıs 2021 18:19
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Alınan bilgiye göre, Suat Uğurlu Barajı'nda baraj kapaklarını tamir eden işçilerden Samet Bulut, dengesini kaybederek Yeşilırmak Nehri'ne düştü.
Bu sırada yanında bulunan ve arkadaşını kurtarmak isteyen Harun Bekdemir de barajın duvarında mahsur kaldı.
Bekdemir, Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma ekibince bulunduğu yerden kurtarıldı.
Ekiplerce sudan çıkarılan Bulut'un cansız bedeni ise Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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