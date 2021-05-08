Meteorolojiden 10 ilimiz için zirai don uyarısı
|08 Mayıs 2021 18:24
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Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşeceği tahmin edilen Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde zirai don bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklığının azalacağı öngörülüyor.
10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günü gece ve sabah saatlerinde Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde sıcaklıkların yer yer sıfır derece ve altına düşeceği tahmin ediliyor.
Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların, zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.p> Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir için zirai don uyarısı
Yozgat ve Sivas'ta orta, Kayseri, Nevşehir ile Kırşehir'de ise hafif şiddette zirai don bekleniyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin yarından itibaren soğuk havanın etkisi altına gireceği, hava sıcaklıklarının yer yer sıfır derece ve altına düşeceği bildirildi.
Bu nedenle 9 Mayıs Pazar günü gece saatlerinden sonra Yozgat ve Sivas çevrelerinde orta, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir çevrelerinde hafif şiddette olmak üzere zirai don beklendiği belirtildi.
Açıklamada, üreticiler başta olmak üzere vatandaşlar ve yetkililere tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
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