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Pazara maskesiz girmeye çalıştı, 'benim yasal hakkım' dedi

Edirne'nin Keşan ilçesinde semt pazarına maskesiz gelen bir kadın ile güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Görevlilerin uyarısını dikkate almayan kadın, "Bu benim anayasal hakkım. Ben o kimyasal bez parçasını ağzıma takıp havasını solumak istemiyorum" diyerek kendini savundu.
 08 Mayıs 2021 18:45
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Pazara maskesiz girmeye çalıştı, 'benim yasal hakkım' dedi

Tam kapanma dönemi içerisinde Keşan'da 8 Mayıs 2021 tarihine denk gelen cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ve fide satışı yapacak pazar yerleri kuruldu. İlçe genelinde 7 ayrı noktada kurulan diğer semt pazarları gibi bir pazaryeri de belediye kompleksinde kuruldu.

Sabah saatlerinde görevliler tarafından denetimlerin yapıldığı Keşan Halk Pazarının girişinde zabıta ekipleri HES Kodu sorgusu yaparken, polis ekipleri ise pazaryeri içinde maske kontrolü yaptı. Yoğun güvenlik önlemi alınan pazaryerinde bazı girişler ise tamamen kapatıldı.

Pazaryerinde denetimlerine devam ederken ekiplerin HES Kodu sorgusuna bir kadın takıldı. Yanındaki çocuklar ile içeri maskesiz bir şekilde girmek isteyen kadına ekipler izin vermedi. Girişte bulunan yetkililer son genelgeyi hatırlatarak girmesine izin veremeyeceklerini söyledi; ancak kadının içeri girmekte ısrarcı olması üzerine bölgeye polis ekipleri çağırıldı.

Kendisine başkalarının sağlığını tehdit edemeyecekleri ve bu şekilde içeri giremeyeceği yönünde açıklamalarda bulunan polislere direnen kadın, maske ve HES kodunun olmadığını ve kanunlarda böyle bir yükümlülüğün olmadığını iddia ederken, kendisini "Genelgeler hiçbir zaman anayasanın üzerinde olamaz, bu benim anayasal hakkım. Ben o kimyasal bez parçasını ağzıma takıp havasını solumak istemiyorum. Ben doğal yaşamaya dikkat eden biriyim, yediklerim içtiklerime dikkat eder organik almaya çalışıyorum. Maskelerin koruduğuna dair bilimsel bir kanıt yok" sözleriyle savundu.

Bunun üzerine polisler direnmeye devam eden kadına konu hakkında yapılan yasal düzenlemeleri hatırlattı, ancak maske takmamak konusunda ısrarcı olması üzerine, bu sefer hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununa karşı gelmekten tutanak düzenledi.

Tutulacak tutanağın ardından polislerden kendisini görmezden gelmelerini ve pazaryerine girmek istediğini belirten kadın yine pazaryerine alınmazken, bu kez sinir krizi geçirdi. Pazara giriş çabalarına engel olan polislere "Açlıktan ölsem de içeri girmeyeceğim, yasaklara boyun eğmeyeceğim. Çocuklarımın psikolojisini bozdunuz, çocuklarım polis görmek istemiyor, yaşadıklarını nasıl telafi edeceksiniz? İçeri girmeme izin vermediniz, açlıktan ben öleyim mi?" diyerek bağırmaya başlayan kadına bu kez de çevredeki vatandaş tepki gösterdi.
İhlas Haber Ajansı
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