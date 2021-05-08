Polis memurundan örnek davranış
Çorum'da yardım kolisi götürdükleri evin yaşlı sahiplerinin boya yaptığını gören polis memuru, boya rulosunu alarak evin duvarlarını boyadı.
|08 Mayıs 2021 19:13
|+Aa- Yazdır
Edinilen bilgiye göre, Buharaevler Bayat Gediğin de ikamet eden K.Ö. ve M.Ö. adlı vatandaşlara Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında gıda kolisi götüren toplum destekli polis ekibi, ikamet sahibi K.Ö'nün evin duvarlarını boyadığını gördü. Yaşlı amcanın boya yapmakta zorlandığını fark eden polis memuru O.A. elinden boya ruloyu alarak evin duvarlarını boyadı.
Yaşadıkları karşısında duygulanan K-M Ö. çiftti, Allah devletimize de, milletimize de zeval vermesin şeklinde duygularını dile getirdiler.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Süpürgesiyle akrobatik hareketler yapan temizlik işçisi gülümsetiyor
08 Mayıs 2021 17:35
|Hem annelik yapıyorlar hem de hayat kurtarıyorlar
08 Mayıs 2021 16:13
|Sağlıkçılar, evlatlarına sarılamamanın burukluğunu yaşıyor
08 Mayıs 2021 15:25
|Emekliliğini isteyen Emniyet Müdürü FETÖ ile mücadelede kritik roller üstlenmiş
06 Mayıs 2021 12:59
|Jandarma ekibi iftarını uygulama noktasında yaptı
05 Mayıs 2021 23:52
|Aynı çatı değil, aynı çadır altında görev yapıyorlar
02 Mayıs 2021 16:39
|'Yangın bekçileri' iftarlarını yeşil örtü üzerinde yapıyor
02 Mayıs 2021 15:36
|İtfaiye ekipleri hem yangını söndürdü, hem orucunu açtı
01 Mayıs 2021 22:24
|Mahkemede avukat hentbol sahasında kaptan
29 Nisan 2021 22:19
|Leyla ebe fedakarlığıyla köylülerin gönlünde taht kurdu
25 Nisan 2021 17:46