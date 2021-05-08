1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polis memurundan örnek davranış

Çorum'da yardım kolisi götürdükleri evin yaşlı sahiplerinin boya yaptığını gören polis memuru, boya rulosunu alarak evin duvarlarını boyadı.
 08 Mayıs 2021 19:13
+Aa- Yazdır
Polis memurundan örnek davranış

Edinilen bilgiye göre, Buharaevler Bayat Gediğin de ikamet eden K.Ö. ve M.Ö. adlı vatandaşlara Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında gıda kolisi götüren toplum destekli polis ekibi, ikamet sahibi K.Ö'nün evin duvarlarını boyadığını gördü. Yaşlı amcanın boya yapmakta zorlandığını fark eden polis memuru O.A. elinden boya ruloyu alarak evin duvarlarını boyadı.

Yaşadıkları karşısında duygulanan K-M Ö. çiftti, Allah devletimize de, milletimize de zeval vermesin şeklinde duygularını dile getirdiler.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Süpürgesiyle akrobatik hareketler yapan temizlik işçisi gülümsetiyor
08 Mayıs 2021 17:35		 Hem annelik yapıyorlar hem de hayat kurtarıyorlar
08 Mayıs 2021 16:13
Sağlıkçılar, evlatlarına sarılamamanın burukluğunu yaşıyor
08 Mayıs 2021 15:25		 Emekliliğini isteyen Emniyet Müdürü FETÖ ile mücadelede kritik roller üstlenmiş
06 Mayıs 2021 12:59
Jandarma ekibi iftarını uygulama noktasında yaptı
05 Mayıs 2021 23:52		 Aynı çatı değil, aynı çadır altında görev yapıyorlar
02 Mayıs 2021 16:39
'Yangın bekçileri' iftarlarını yeşil örtü üzerinde yapıyor
02 Mayıs 2021 15:36		 İtfaiye ekipleri hem yangını söndürdü, hem orucunu açtı
01 Mayıs 2021 22:24
Mahkemede avukat hentbol sahasında kaptan
29 Nisan 2021 22:19		 Leyla ebe fedakarlığıyla köylülerin gönlünde taht kurdu
25 Nisan 2021 17:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:42 - Erdoğan: Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz20:38 - Asteğmen adayı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti20:27 - Bakanı Kurum 'Kanal İstanbul Projesi' için tarih verdi20:02 - Vaka sayısı 18 bine geriledi19:34 - Hobi için başladı, şimdi tanesini 2 bin liradan satıyor19:33 - Caminin bahçe duvarını avuç içiyle boyadı, gözaltına alındı
19:31 - Nisan ayı yağış raporu korkuttu: Son 50 yılın en düşüğünde19:13 - Polis memurundan örnek davranış18:47 - Merkel: Almanya'da üçüncü dalgayı kırmış görünüyoruz18:45 - Pazara maskesiz girmeye çalıştı, 'benim yasal hakkım' dedi18:43 - Bakan Soylu: Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi18:39 - Anneler Günü ve Bayram tuzağına dikkat! Mağdur olmayın
18:31 - Erişim yasağı kaldırıldı: Getcontact yeniden Türkiye'de18:24 - Meteorolojiden 10 ilimiz için zirai don uyarısı18:21 - Seyyah, neyzen ve yazar Ömer Çakıroğlu vefat etti18:19 - Baraj kapağını tamir ederken nehre düşen işçi vefat etti17:39 - Sivaslı halk ozanı hayatını kaybetti
17:36 - Hindistan cevizi yağında bilinmeyen tehlike
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kaza yapan eşinin yanına gidince 'nişanlı' olduğunu öğrendi
Çok sayıda atama kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
Kısıtlamada en kritik gün geldi, yeni yasaklar devreye alınıyor
Sağlık Bakanlığı personeline 4 ay süreyle ek ödeme
Gazeteci Zeyrek: Okullar bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak
E-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşlar, polislerin kimliğine ulaşabilecek
Erdoğan: Normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın
Bakanlık, hidroksiklorokin ilacını korona tedavisinde durdurdu
WhatsApp bir kez daha geri adım attı
Doktor, kızıyla aynı evde ölü bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
jehan barbur 1
Gündoğumu 1
Dünyanın manyetik kutbunun kayması 1
marşmelov 1
iyi gelmek 2
kadın bağı 2
opia 1
tiftiklenmek 1
Şakülü kaymak 3
okyanus etkisi 2
SON İLANLAR
Finlandiya VERIFIN Laboratuvarı Araştırma Bursu ilanı
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam