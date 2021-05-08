Caminin bahçe duvarını avuç içiyle boyadı, gözaltına alındı
|08 Mayıs 2021 19:33
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Olay, Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'ndeki Çallıoğlu Camisi'nde meydana geldi. Ramazan ayının başında gelerek temizlik ve bahçe işlerine yardımcı olan Kemal Duran, dün akşam yanına aldığı birkaç çocukla birlikte caminin bahçe duvarlarını el iziyle boyamaya başladı. Cami İmamı Ümmet Akbaş, Kemal Duran'a boyamaması konusunda uyarıda bulundu. Uyarıyı ciddiye almayan Duran, boyama işine bugün de devam etti. Duran ayrıca, duvarın üzerine de yazıyla 'Selamünaleyküm' yazdı. Sabah namazına gelen imam Akbaş, durumu müftülüğe ve polise bildirdi. Camiye gelen polis ekipleri, Kemal Duran'ı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Kemal Duran'dan şikayetçi olan imam Ümmet Akbaş, "Ramazan ayının başında geldi, caminin bahçesini temizledi, çiçeklendirdi. Tuvaleti falan temizledi. Allah razı olsun güzel şeyler de yaptı ama bu sefer caminin duvarlarını elini boyaya batırıp bu şekilde bir şey yapmış. Kendisine 'yapma' dedik. 'Bana göre güzel' diyor. Buraya her gelen her istediğini yapamaz. Yapma dememize rağmen oldu bunlar. Artık anlamayınca görevlileri çağırmak zorunda kaldık" diye konuştu.
Gözaltındaki Duran'ın polis merkezindeki sorgusu sürüyor.
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