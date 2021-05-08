Hobi için başladı, şimdi tanesini 2 bin liradan satıyor
|08 Mayıs 2021 19:34
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Sülüngiller familyasından olan ve kur yapma döneminde erkeklerin kuyruklarını açarak sergilediği görsel şölenle görenleri etkilediği tavus kuşları, terapi niyetine de insanlar tarafından izleniyor. Renkleri ve kuyruklarının muhteşem görselliği ile ilgi gören tavus kuşları, tanesi 2 ila 5 bin lira arasında alıcı buluyor.
VATANDAŞLARDAN TALEP ARTTI
İlçede 5 yıl önce hobi için bir çift tavus kuşu beslemeye başlayan Fevzi Arslan, sosyal medyaya yüklediği fotoğrafların ilgi görmesi üzerine ticarete başladı.
Arslan, "Sosyal medyadan ulaşanlar satın almak isteyenler çok oldu ve bir çift tavus kuşundan 10 çift tavus kuşu üretimi yaptım. Yaklaşık 25 yıl yaşayabilen tavus kuşları, zararsız ve kuyruklarının görselliğiyle insanlara terapi yapabilen muhteşem bir varlık. Yeni doğmuş bir tavus kuşunun tanesi 500 lira. Ama 3 yaşına geldiğinde 2 bin liradan satılabiliyor. Bu fiyatlar gelişmişliği ve renklerine göre 5 bin liraya kadar çıkabiliyor. Türkiye'nin her yerinden sipariş geliyor ama yetişemiyoruz. Özellikle beyaz renkli tavus kuşlarına daha büyük talep geliyor. Bizlerde sattığımız tavus kuşları sahiplerine yetiştirme ve bakım konularında bilgi veriyoruz. Özellikle otellerde, sitelerin bahçelerinde ve müstakil evde oturanlar tarafından büyük ilgi gören tavus kuşlarının, gelecek yıllarda her evin bahçesinde olacağını düşünüyorum" dedi.
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