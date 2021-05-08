Asteğmen adayı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'daki Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli Topçu Asteğmen Adayı Kadir Alper Güner'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiğini açıkladı.
|08 Mayıs 2021 20:38
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.
Ankara'daki Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli Topçu Asteğmen Adayı Kadir Alper Güner, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 8, 2021
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