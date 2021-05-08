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'Rüşvet' iddiasıyla yargılanan eski başkana ev hapsi cezası

Adana'nın Ceyhan ilçe belediyesine yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' operasyonunda gözaltına alınan ve 4 buçuk aydır tutuklu bulunan eski belediye başkanı Kadir Aydar'a yargılandığı mahkemece ev hapsi cezası verildi. Aydar'ın beraberinde tutuklu bulunan 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
 08 Mayıs 2021 20:52
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'Rüşvet' iddiasıyla yargılanan eski başkana ev hapsi cezası

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'rüşvet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası 2020 yılı mart ayında iptal edilen eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında 'iletişimlerinin tespiti, dinlenmesi ve kaydedilmesi' kararı alınan ve 5 Şubat 2020'den itibaren takip edilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık 2020'de şafak vakti operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin evleri ile Ceyhan Belediyesi binasında, geniş çaplı arama yaptı. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya Demir, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, belediye personeli Şevket Açan ve iş insanı Murat İnanır tutuklandı. Şüphelilerden bazıları için ev hapsine karar verilirken bazıları da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

KADİR AYDAR'A EV HAPSİ

Kadir Aydar ve beraberindeki 4 kişi hakkında iddianame düzenlendi. İddianame, Ceyhan 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 5 Mayıs'ta mahkemeye çıkartılan Kadir Aydar'a ev hapsi cezası verildi. Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya Demir, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, belediye personeli Şevket Açan ve iş insanı Murat İnanır ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıkların yargılanmalarına devam edilecek.

DHA
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