ABD, Çin roketinin nereye düşeceğini açıkladı
|08 Mayıs 2021 20:57
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ABD ordusundan alınan bilgiye göre Çin'e ait olan ve kontrolden çıkan uzay roketinin düşeceği yer Türkmenistan. Roketin enkazının tam olarak hangi gün ve saatte düşeceği ise bilinmiyor.
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Tüm dünya birkaç gündür, Çin'in kontrolden çıkan 22 ton ağırlığındaki roketini konuşuyordu. Son açıklama ise ABD ordusundan geldi. Roketin Türkmenistan'a düşeceği bildirildi.
29 Nisan'da uzaya fırlatılan roket, Çin Uzay İstasyonu'nun ana modülünü taşıyordu. Ancak beklenmedik bir hata ile modülden ayrıldı. Roketin kontrolünün kaybedilmesine yol açmıştı. Long March 5B isimli o roket, kontrolü kaybedildiğinden beri Dünya'nın çevresinde saatte 27 bin 600 kilometre hızla dolaşıp duruyor.
Uzmanların konuyla ilgili yaptıkları açıklamalara göre Long March 5B, 8-10 Mayıs tarihleri aralığında atmosfere girecek ve Dünya'ya doğru düşmeye başlayacak. Bu bağlamda elde edilen bulgular ve tahminler, roketin Türkiye'nin de aralarında olduğu bir grup ülkeden birine düşebileceğini gözler önüne seriyordu. Pentagon sözcüsü Mike Howard ise bunları konuşmak için erken olduğunu, roketin nereye düşeceğini ancak ve ancak düşüşten birkaç saat önce takip edilebileceğini savunuyordu. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Gianluca Masi isimli bir gök bilimci ise bu roketi ilk kez görüntüledi.
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