Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya depremi açıklaması!
Prof. Dr. Naci Görür, dün Malatya'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu.
|08 Mayıs 2021 20:58
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Dün Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremi Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile değerlendirdi.
Görür, "Dün Malatya-Pütürge/Kökpınar'da 4,0 büyüklüğündeki depremden sonra küçük artçı depremler Çayköy, Balpınarı ve Balkaya'da oluştu. Bunlar DAF'ın Elazığ depreminden sonra Pütürge kolunun rahatlaması ile ilgili" dedi.
O BÖLGEYE DİKKAT ÇEKTİ
Paylaşımının sonunda uyarıda bulunan Görür, "Dikkatli olunması gereken yer Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu hattı" ifadelerini kullandı.
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