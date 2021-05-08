Netflix'ten zam duyurusu: Mevcut üyeleri de kapsıyor!

Popüler dijital yayın platformu Netflix, geçtiğimiz aylarda Türkiye'deki abonelik paketlerine bir artış gerçekleştirmişti.

Netflix Türkiye'nin sözcüsü bu konuda şu açıklamayı yapmıştı: "Türkiye'deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz. 4 Mart'tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26,99 TL, Standart plan 40,99 TL.

Log.com.tr'nin haberine göre; Yeni ücretlerimiz yeni üyelerimiz için an itibari ile geçerli. Mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacak. Üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce, mevcut üyelerimize bir eposta göndererek bilgilendirme yapacağız."

İşte bu mevcut Netflix üyeleri için aşamalı yapılacak fiyat artışıyla ilgili Netflix Türkiye'den kullanıcılarına bilgilendirme e-postaları gönderildi.

ZAM ÖNCESİ ABONE OLANLAR İÇİN DE GEÇERLİ

Netflix tarafından kullanıcılarına gönderilen açıklama şöyle;

"Harika içerikler sunmaya devam etmek için plan ücretlerimizde bir güncelleme yapmamız gerekiyor. Aylık plan ücretin 8 Haziran 2021 tarihinde "26,99 TL / 40,99 TL ya da 54,99 TL" olarak güncellenecek. Bu güncelleme sayesinde üyeliğine daha çok değer katmayı, seni neşelendirecek, sana ilham verecek ya da gününü biraz olsun güzelleştirecek hikayeler sunmayı amaçlıyoruz." Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen LOG'un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez."

Öte yandan daha önce fiyatlar Temel paket için 17,99 TL, Standart paket için 29,99 TL, Özel paket içinse 41,99 TL seviyesindeydi.