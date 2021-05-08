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Sezona iddialı başlamıştı! TRT 1 dizisi final kararı aldı

Ahmet Kural, Pelin Karahan ve Serkan Çayoğlu'nun başrollerde yer aldığı TRT 1 dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'tan kötü haber geldi. Reyting listesinde rakiplerinin gerisinde kalan dizinin final yapacağı iddia edildi.
 08 Mayıs 2021 21:03
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Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, her perşembe TRT 1'den yayınlanıyor.

Güçlü senaryosu ve kadrosuyla sezona iddialı bir giriş yapan Bir Zamanlar Kıbrıs, Mucize Doktor, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova gibi başarılı dizilerin gerisinde kaldı.

TMC Film imzası taşıyan dizinin 13. bölümüyle ekranlara veda edeceği öne sürüldü.

TRT 1 'in 13 Mayıs perşembe akşamı açıklanan yayın akışında dizinin yer almaması da final iddialarını güçlendirdi.

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın önümüzdeki hafta ekranlara gelmesi beklenen 7. bölümünün yayın tarihi konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU NEDİR?

Dizinin ilk 26 bölümü Kıbrıs Türk halkının 1963-1968 arasında maruz kaldığı sıkıntıları anlatıyor. 1963, Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.

Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer. Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini anlatacak olan ve adada yaşanan gerçek olaylardan yola çıkarak kaleme alınan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, Kıbrıs olaylarının şiddetlenmeye başladığı 1963 yılı dönemiyle ekranlara gelecek.
Memurlar.Net
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