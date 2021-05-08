Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Bakırköy'de halk ekmek büfesini yakan şüpheli yakalandı
Bakırköy'de bulunan bir halk ekmek büfesini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi. Büfeye hırsızlık için giren zanlının iz bırakmamak için büfeyi yaktığı iddia edildi.
|08 Mayıs 2021 21:05
|+Aa- Yazdır
Bakırköy'deki bir halk büfesinin önceki gece yanmasına ilişkin polis ekiplerince incelme başlatılmıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli A.Y.'i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Bağcılarda gözaltına alınan zanlının hırsızlık için girdiği büfeden 50 lira çaldığı ardından ise iz bırakmamak için büfeyi yaktığı iddia edildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlı Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Zanlının emniyetten çıkışı sırasında basın mensuplarını sorularına ise "Sen gözünle gördün mü benim yaptığımı" diye yanıtladı.
Öte yandan zanlının büfeye girdiği ve olayın ardından kaçtığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Caminin bahçe duvarını avuç içiyle boyadı, gözaltına alındı
08 Mayıs 2021 19:33
|Baraj kapağını tamir ederken nehre düşen işçi vefat etti
08 Mayıs 2021 18:19
|Doktor, kızıyla aynı evde ölü bulundu
08 Mayıs 2021 16:18
|Türkiye'ye giriş yasağı bulunan Suriyeli, sınır dışı edildi
08 Mayıs 2021 15:45
|Kahramanmaraş'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
08 Mayıs 2021 15:02
|Kaza yapan eşinin yanına gidince 'nişanlı' olduğunu öğrendi
08 Mayıs 2021 14:36
|Fırınlara giderek, kendisini polis olarak tanıtan şüpheli yakalandı
08 Mayıs 2021 13:47
|Geri manevra yapan çöp kamyonunun çarptığı 83 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
08 Mayıs 2021 13:13
|Aydın'da beton çukura düşen kişi hayatını kaybetti
08 Mayıs 2021 12:52
|Mersin'de karısını bıçaklayarak öldürüp kaçan zanlı yakalandı
08 Mayıs 2021 12:18