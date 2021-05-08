Bakan Selçuk duyurdu: 'HEY saatleri' uygulaması geliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından; "Gençler, burada mısınız? Liselerle ilgili bir çalışma için soru ve önerilerinize ihtiyacımız var. #lisedebence etiketiyle soru ve önerilerinizi paylaşın. Cevapları buradan iletmeye gayret edeceğim. Lütfen paylaşımlarınız sınav iptalleri dışında olsun. Onu ayrıca görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

'HEY' UYGULAMASI BAŞLIYOR

Selçuk, bir öğrencinin "Hocam artık tüm günümüzü ağır bir şekilde derslere vermek yerine günün yarısında kendi yeteneklerimizi fark edebileceğimiz etkinlikler ve sanatsal alanlarla uğraşsak?" şeklindeki sorusuna cevap verdi.

Bakan Selçuk; "Yeni ortaöğretim tasarımında HEY saatleri uygulanacak. Hayalinize, spor-sanat etkinliklerinize ve hayatın kendisine daha fazla vakit ayırabilin diye" diye konuştu.