Kovid-19 deneyi: İyileşenlere Kovid-19 bulaştıracaklar!
|08 Mayıs 2021 21:23
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Oxford Üniversitesi, daha önce koronavirüs geçirmiş kişileri içeren insanlı klinik deney için araştırma etiği onayı aldıklarını duyurdu. Buna göre, koronavirüs geçiren kişiler, ikinci defa virüse maruz bırakılacak ve vücudun bağışıklık sisteminin verdiği tepkiler ölçülecek.
Oxford Üniversitesi, koronavirüs geçirmiş kişilerin ikinci defa virüse yakalanmaları halinde bağışıklık sistemlerinin vereceği tepkiyi ölçmek için insanlı klinik deney etik onayı aldıklarını açıkladı. Profesör Helen McShane, "Bu çalışmanın amacı, ne tür bir bağışıklık tepkisinin yeniden enfeksiyonu önlediğini belirlemektir" dedi. Klinik deneye katılacak kişilerin gelecek hafta belirlenmesi bekleniyor.
Oxford ekibi, bu klinik deneyle, T hücreleri ve antikorlar dahil olmak üzere katılımcıların bağışıklık tepkisinin çeşitli bileşenlerinin seviyelerini ölçecek ve ardından katılımcıların virüse maruz kaldıklarında yeniden enfekte olup olmadıklarını takip edecek.
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Katılımcıların sağlıklı, düşük risk altında, 18 ile 30 yaşları arasında ve deneye katılmadan en az üç ay önce koronavirüs geçirmiş olmaları gerekiyor. Ayrıca bu kişilerin pozitif bir Kovid PCR testi yaptırmış olmalarının yanı sıra, koronavirüse karşı antikorlara da sahip olmaları gerektiği ifade edildi.
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