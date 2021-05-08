Ordu Valisi, kadın üreticilere ürünlerini alarak destek oldu
|08 Mayıs 2021 22:07
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Vali Sonel, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında salgın tedbirleri çerçevesinde Altınordu ilçesi kent merkezinde kurulan 3 pazar yerini gezdi.
Tam kapanma sürecinde 8 ila 15 Mayıs'a denk gelen cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapması kararlaştırılan pazar yerlerinden Bucak, Şirinevler ve Akyazı mahallelerindeki semt pazarlarında denetimlerde bulunan Sonel, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Sonel, her üç pazarda da özellikle yöresel ürünlerini kırsal mahalleden getirip satan kadın üreticilerden melocan, kaldirik, sakarca, pezik, pancar, marul, maydanoz, köy yumurtası, tereyağı, süt ve yoğurt gibi ürünler satın aldı.
Vali Sonel, yaptığı açıklamada, pazar yerlerine girişlerin kontrollü şekilde sağlandığını belirterek, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda pandemi kurallarına uygun olarak gerekli tüm tedbirleri alarak Ordu'muzda bugün 3 yerde pazar yerlerini açtık. Hemşehrilerimiz ihtiyaçlarını rahat bir şekilde temin etme imkanına sahip olarak alışverişlerini gerçekleştirmiş olacak." ifadesini kullandı.
Denetimlerde kurallara riayet edildiğini gözlemlediklerini aktaran Sonel, "Hem pazarcı esnafımıza hem de vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, bu illeti hep birlikte yeneceğimizi de özellikle belirtmek istiyorum." dedi.
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