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Starlink Uyduları'nın geçişi sırasında gökyüzünde parlamalar

Hatay'da gökyüzünde görülen parlamaların uyduların güneş panellerinde oluşan yansımadan dolayı görüldüğü bildirildi.
 08 Mayıs 2021 22:09
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Starlink internet uydu ağının parçası olacak 60 yeni iletişim uydusu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Hatay'da gökyüzünde görülen parlamaların uyduların güneş panellerinde oluşan yansımadan dolayı görüldüğü bildirildi.
Anadolu Ajansı
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