Beşiktaş şampiyonluk yarışında yara aldı
Süper Lig'in 40. haftasında oynanan derbide Galatasaray, sahasında lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.
|08 Mayıs 2021 22:32
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Galatasaray deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, Süper Lig'de 7 maç aradan sonra yenildi.
Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla siyah-beyazlılar ligde 7 maç aradan sonra mağlup oldu. Son olarak 32. haftada Kasımpaşa deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle ayrılan Sergen Yalçın'ın ekibi, sonrasında çıktığı 7 karşılaşmadan 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Alanyaspor, BB Erzurumspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor karşılaşmalarından 3 puanla ayrılan Beşiktaş, Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında ise rakipleriyle berabere kalmıştı.
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