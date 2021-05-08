Ankara'da fırtına caminin minaresini yıktı
Ankara'nın Evren ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.
|08 Mayıs 2021 22:54
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kızılırmak Deltası ilkbaharda açan çiçeklerle renklendi
08 Mayıs 2021 22:21
|Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
08 Mayıs 2021 15:18
|Polisle vatandaş arasında cami gerginliği
08 Mayıs 2021 15:14
|İl dışından gelen ailelerden kaynaklı 56 pozitif vaka kontrol altına alındı
07 Mayıs 2021 19:34
|Belediye üreticilerden aldığı sebzeyi vatandaşa dağıttı
07 Mayıs 2021 19:23
|Emniyet Müdürlüğünden Trafik Haftası ve Anneler Günü'ne özel klip
07 Mayıs 2021 18:42
|Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İyidere'de çevreye duyarlı davranılacak
07 Mayıs 2021 14:38
|Göz altındaki metal parçayı 3 yıl sonra mıknatısla fark etti
07 Mayıs 2021 14:06
|Canlı derse girebilmek için her gün 2 kilometre yürüyor
07 Mayıs 2021 13:46
|Doğup büyüdüğü köye müze yaptırdı, Avrupa'dan ödül aldı
07 Mayıs 2021 13:22