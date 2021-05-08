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Ankara'da fırtına caminin minaresini yıktı

Ankara'nın Evren ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.
 08 Mayıs 2021 22:54
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Ankara'nın Evren ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Altınbaşak Mahallesi Altınbaşak Camii'nin minaresi yıkıldı. Caminin minaresinin yıkıntıları cami bahçesine düşerken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İhlas Haber Ajansı
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