İsrail polisi, Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale ediyor
|08 Mayıs 2021 23:01
|+Aa- Yazdır
İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlileri dağıtmak için ses bombası kullandı.
Çok sayıda Filistinli Kadir Gecesi münasebetiyle geldikleri Mescid-i Aksa'da teravih namazını kıldıktan sonra Şam Kapısı'nda toplandı.
Bölgede tansiyonun artması üzerine İsrail polisi, Şam Kapısı önündeki oturma alanında bulunan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etti.
İsrail polisi, daha sonra da Şam Kapısı yakınındaki caddede toplanan Filistinlilere toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli su sıktı.
Bölgede gerginlik devam ediyor.
İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırdı.
İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kovid-19 deneyi: İyileşenlere Kovid-19 bulaştıracaklar!
08 Mayıs 2021 21:23
|ABD, Çin roketinin nereye düşeceğini açıkladı
08 Mayıs 2021 20:57
|Merkel: Almanya'da üçüncü dalgayı kırmış görünüyoruz
08 Mayıs 2021 18:47
|AB'den BioNTech ile 1,8 milyar dozluk aşı sözleşmesine onay
08 Mayıs 2021 16:51
|Çip krizi için 3 trilyon dolar gerek
08 Mayıs 2021 08:15
|Kırgızistan'da FETÖ'nün ipi çekildi
08 Mayıs 2021 07:05
|Gürcistan Savunma Bakanlığından Müslüman askerlere Kur'an hediye etti
07 Mayıs 2021 21:45
|Fransa karantina zorunluluğu listesine Türkiye dahil 7 ülkeyi ekledi
07 Mayıs 2021 21:39
|Polis, Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla cemaate saldırdı
07 Mayıs 2021 21:10
|Dokunulmazlığı kaldırılan ırkçı Yunan vekil ülkesine iade edilecek
07 Mayıs 2021 19:10