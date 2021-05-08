Tunceli'de kamyonet Munzur Çayı'na devrildi: 8 yaralı
|08 Mayıs 2021 23:29
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Kaza, akşam saatlerinde Tunceli-Ovacık Karayolu'nun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası belirlenemeyen Orhan İlkün'ün kullandığı kamyonet, Anafatma mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR tarafından sıkıştırıldı. TIR'ın sıkıştırmasıyla İlkün'ün kontrolünden çıkan kamyonet Munzur Çayı'na devrildi. Kazada, sürücü Orhan İlkün, kamyonet ve kasasında bulunan İdris Kaya, Ali Sayan, Kazım Karakoç, Mustafa Kaplan, Selim Kaplan, Davut Yaman ve ismi öğrenimeyen bir kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekipler sevk edildi.
AFAD ekiplerince devrilen kamyonetten çıkarılan yaralılar, olay yerindeki sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kazanın ardından olay yerinden kaçan TIR sürücüsü Ovacık ilçesi girişinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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